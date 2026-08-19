A días de que Rockstar Games libere un nuevo avance de Grand Theft Auto VI en Netflix, un grupo de hackers conocidos como Cyberleek hizo filtraciones sobre el esperado título para PS5 y XBOX Series X|S. Imágenes y videos del juego circulan en las redes sociales, lo que ha provocado el enojo de cierta parte de la comunidad.

Félix Lengye, polémico streamer mejor conocido por xQc, hizo una dura crítica contra Cyberleek y sus filtraciones de GTA VI. Considera que muchos fans han esperado pacientemente más de una década para poder disfrutar el título de Rockstar Games, así que se le hace injusto que las filtraciones arruinen varias de sus sorpresas. Por ello, el jugador y fan de la franquicia arremetió contra quienes comparten el material y afirmó que quien lo vea “no es un verdadero gamer”.

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xQc despotrica contra Cyberleek y las filtraciones de GTA VI

Las filtraciones de GTA VI siguen activas, pues Cyberleek tiene como propósito presionar a Rockstar Games, PlayStation y demás compañías de la industria para que abandonen ciertas prácticas que consideran abusivas. En un manifiesto, exigieron dejar de vender reservas digitales, DLC falso para juegos single-player y seguir apostando por los título para un jugador.

Mientras algunos jugadores están al pendiente de cada detalle filtrado de GTA VI, otros prefieren ignorar el material para no arruinarse ninguna sorpresa del esperado título. Uno de ellos es xQc, quien no sólo se ha negado a compartir las filtraciones, sino que también arremetió contra Cyberleek.

Durante una transmisión reciente, el streamer de Twitch hizo una dura crítica contra todos los filtradores. Considera que son un mal de la industria, pues sólo arruinan los videojuegos con el material que comparten en foros y las redes sociales.

El creador de contenido no se midió y externó todo su enojo por las filtraciones de GTA VI. Afirmó que a los verdaderos jugadores no les interesa el material que compartió Cyberleek, pues lo que quieren es disfrutar el título por sí mismos.

Desde la perspectiva de xQc, quienes comparten las filtraciones y disfrutan verlas no son verdaderos gamers, y cree que también le hacen daño a la industria y a la comunidad.

“Creo que si eres un filtrador, eres una maldita perra. Me importa un carajo, no me importa quién seas, no le haces bien a nadie”, afirmó el streamer furioso. ”Ni siquiera a los que les gusta el juego les interesa verlo. Ni siquiera a los que lo comprarían les interesa verlo, les da igual. Quieren jugar. Si a ti sí te interesa, entonces no eres un verdadero gamer”.

xQc goes OFF on GTA 6 leaker "CyberLeek" saying he's not a real gamer 😳👀



"If you're a leaker, you're a f-cking b-tch.. I don't care who you are.. It doesn't do good for anybody.. Even people that buy the game don't want to see leaks.. They want to play the game." pic.twitter.com/5NL7ecSJ9j — bloom 𖧧 (@bloomjpg) August 18, 2026

Grupo de hackers tiene en la mira a otras compañías y amenaza con más filtraciones

Cyberleek asegura que sus filtraciones forman parte de una lucha a favor de los jugadores, quienes están hartos de las malas prácticas de las grandes compañías. El grupo de hackers continúa con su campaña en contra de Rockstar Games y no ha parado de compartir material sobre GTA VI.

Su estrategia es filtrar material de esperados juegos sin previo aviso ni negociaciones de por medio con las desarrolladoras. En su comunicado, Cyberleek aseguró que ya tiene en la lista a otras grandes empresas, así que les exigió cumplir con sus peticiones a corto plazo.

“Si podemos llegar a Rockstar, nadie está a salvo. Este es un mensaje para todas las grandes corporaciones: compórtense o serán el próximo objetivo (…) No habrá negociaciones privadas. No habrá acuerdos extrajudiciales. El público lo verá y las filtraciones no cesarán”, escribió Cyberleek.

Hackers quieren poner en jaque a Rockstar Games, PlayStation y más compañías de videojuegos

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