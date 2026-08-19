Las consolas son más caras que nunca y los pronósticos para la próxima generación son poco alentadores. Debido a la crisis de memoria, se espera que el PlayStation 6 y XBOX Project Helix cuesten $1000 USD o incluso más. La buena noticia es que no todo está perdido, pues una firma de análisis cree que Sony y Microsoft aún tienen alternativas para que su hardware no sea tan costoso.

Ampere Analysis publicó esta semana un reporte donde analiza las posibles consecuencias de que PS6 y Project Helix sean consola de $1000 USD. Lo más interesante es que también compartió 3 posibles soluciones a este problema y una de ellas está relacionada con el Wii, el popular sistema de Nintendo.

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PS6 y XBOX Project Helix podrían costar más de $1000 USD y eso traería problemas a la industria

Las consolas de $1000 USD o más ya son una realidad, así que las probabilidades de que PS6 y Project Helix sean igual de costosos son muy altas. La crisis de memoria afectó los planes de Valve para el lanzamiento de la Steam Machine, y lo mismo podría ocurrir con los próximos sistemas de Sony y Microsoft.

Ampere Analysis (vía GameSpot) alertó sobre las consecuencias negativas que habrá para la industria si el hardware de nueva generación se vende por $1000 USD o más. Según su reporte, las ventas de PS6 y Project Helix serían 38% menores, durante los primeros 5 años, en comparación con las de PS5 y XBOX Series X|S.

La barrera del precio alejaría a muchos jugadores del mercado de consolas, que se convertiría en un segmento de lujo debido a sus elevados precios. Ampere Analysis pronostica una adopción de PS6 y Project Helix mucho más lenta, lo que impactaría los ingresos de la industria de los videojuegos a nivel general.

Según los cálculos, a la industria le podría costar $3400 millones de dólares empezar a vender consolas de $1000 USD que sean imposibles de pagar para muchos consumidores. Piers Harding-Rolls, autor del reporte, considera que es muy probable que PS6 y Project Helix se vendan por $1000 USD o más, sobre todo por los recientes aumentos de precio que han afectado a PS5, XBOX Series X|S e, incluso, a Nintendo Switch 2.

Desde esta perspectiva, el analista cree que Sony y Microsoft necesitan una nueva estrategia para evitar que sus próximas consolas sean tan costosas. Por ello, compartió 3 posibles caminos que las compañías podrían seguir para que PS6 y Project Helix sean sistemas más accesibles para los jugadores.

PS6 y Xbox Project Helix, las plataformas next-gen de Sony y Microsoft, serán muy caras, según los pronósticos

El Wii podría ser la clave para evitar que futuras consolas se vendan a precios exorbitantes

La crisis de memoria tiene en jaque a toda la industria tecnológica y la situación tardará años en mejorar. Sin embargo, eso no implica que los precios de productos como consolas, celulares, computadoras y tabletas se regularán para regresar a sus niveles originales.

Ampere Analysis dio un rayo de esperanza a los jugadores, pues cree que Sony y Microsoft tienen 3 alternativas para evitar que sus próximas consolas sean demasiado costosas. Una de ellas sería retrasar el lanzamiento de PS6 y Project Helix más allá de finales de 2028. De esta forma, extendería el ciclo de vida de PS5 y XBOX Series X|S con la esperanza de que el panorama mejore.

La otra estrategia sería lanzar la nueva generación de consolas en 2028, pero con un plan de reducir su precio con “mayores subsidios al hardware, nuevos modelos de monetización, estrategias más agresivas para el contenido digital y canales de venta optimizados”, que ayudarían a equilibrar la balanza y a compensar las posibles pérdidas.

Por último, Ampere Analysis apuntó al Wii, la consola de Nintendo, como posible solución. ¿La razón? Sony y Microsoft podrían dejar de competir en el terreno de los gráficos y la potencia para tratar de “innovar sustancialmente en el formato del hardware y sus usos”. De esta forma, apostarían por tecnología más barata, podrían ofrecer mejores precios y, al mismo tiempo, diferenciarse de su competencia con una propuesta única.

PS6 y Project Helix podrían seguir la estrategia de Wii y apostar por tecnología barata con un uso novedoso para reducir sus costos

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