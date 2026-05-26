La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en marcha y como cada año se prepara el lanzamiento del videojuego oficial. Sin embargo, esta vez es diferente. Los problemas por los que atraviesa Codemasters llevaron al estudio a tomar una decisión importante.

La franquicia se renovará desde cero, pero eso sucederá hasta el próximo año. En este habrá un paquete de actualización para la temporada actual que tomará como base la entrega de 2025. Por extraño que parezca, este es el deseo de algunos fans de los juegos deportivos que están cansados del modelo de entregas anuales, así que algo bueno podría salir de esto.

Hace unos días, tuvimos la oportunidad de asistir a una previa del paquete de la temporada 2026 para F1 25 y a continuación te contamos los detalles.

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¿Qué es el paquete de temporada 2026 para F1 25?

En medio de la crisis que atraviesa Codemasters, el equipo encargado del juego oficial de la F1 tomó la decisión de no lanzar una entrega nueva este año.

Lo que tendremos en su lugar es un paquete de actualización con mejoras, novedades y cambios importantes que reflejan lo que sucede en la temporada actual del máximo serial del automovilismo.

Esto significa que si tienes la entrega del año pasado, F1 25, tendrás que pagar un precio menor al de una entrega completa para tener la actualización de la temporada 2026.

Si bien se trata del juego base, hay cambios sustanciales y la experiencia de juego será diferente y acorde a los nuevos reglamentos de la competencia, así como a los reglamentos que aplican en la actual temporada.

¿Qué novedades hay para F1 25 y su paquete de actualización?

Al ser el juego oficial de la Fórmula 1, la expectativa es que refleje completamente lo que sucede en la competencia real.

Primero, Codemasters confirmó que los diseños de los monoplaza serán los mismos que compiten en la actualidad. No se trata solo de un nuevo diseño, sino de cambios importantes.

Los vehículos son de menor tamaño y ligeros en comparación con el año pasado, se estima que 30 kilos menos, lo cual permite más agilidad y cambios de dirección más rápidos. Asimismo, su motor se tornó híbrido, así que la electricidad aportará 50% de la potencia, un detalle a tomar en cuenta en la gestión de tu monoplaza.

En cuanto a la experiencia de juego, las nuevas características de los vehículos resultarán en menor agarre en las curvas e incluso vueltas 1.5 segundos más lentas que el año pasado. Esta vez será esencial que conozcas tu monoplaza, lo sientas en la pista y analices cada configuración para evitar accidentes y perder la carrera.

Codemasters anunció el Overtake Mode, un sistema eléctrico que sustituye al DRS y se activa de forma temporal si estás a 1 segundo del vehículo que tienes adelante. Esto te dará el impulso necesario para intentar un rebase, además que añadirá una capa estratégica.

Por otra parte, cada monoplaza tiene aerodinámica activa gracias a los alerones delanteros y traseros. Es aquí donde experimentarás con el balance del vehículo.

Finalmente, se confirmó que habrá actualización de todos los equipos, pilotos y detalles en las pistas para que luzcan actuales. Eso incluye los nuevos equipos: Audi y Cadillac.

The evolution of racing is here. New rules, re-engineered cars, a brand new track, and a refreshed grid with new teams. #F125SeasonPack out on June 3. Wishlist now on Xbox, Steam, and EA App! https://t.co/B01XA3Trru pic.twitter.com/BVutIHqNKM — EA SPORTS F1 (@EASPORTSF1) May 26, 2026

¿Cuándo sale y cuánto cuesta?

La mejor noticia es que estamos a unos días del lanzamiento. El paquete de la temporada 2026 para F1 25 debutará el próximo 3 de junio en las versiones de PS5, Xbox Series X|S y PC.

En cuanto al precio, se reveló que será de $29.99 USD en consolas y $24.99 USD en PC, esto para quienes cuentan con el juego del año pasado.

Por otra parte, se pondrá a la venta un paquete que incluye F1 25 y su DLC de temporada 2026 cuyo precio es de $49.99 USD en todas las plataformas.

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