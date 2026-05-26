PlayStation confirmó lo que muchos jugadores esperaban: una de sus mejores promociones volverá muy pronto cargada de regalos y recompensas para los usuarios de PS5. Por supuesto, nos referimos a Days of Play.

Por medio de su blog oficial, la compañía reveló algunas de las dinámicas especiales que preparó para 2026 y que permitirán a sus fans ganar fabulosos obsequios. Este año, PlayStation regalará consolas, controles, meses de PS Plus, crédito para su tienda y mucho más. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para ganar alguno de los fabulosos premios.

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Days of Play iniciará pronto y ofrecerá muchos regalos a los jugadores de PS5

Por si no lo sabes, Days of Play es una celebración anual en la que PlayStation ofrece atractivos descuentos en juegos, consolas y accesorios. Además, recompensa a sus fans con múltiples regalos que ofrece por medio de dinámicas especiales, como sorteros o eventos competitivos.

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Days of Play 2026 se llevará a cabo del 27 de mayo al 10 de junio, así que a partir de mañana habrá oportunidades para conseguir atractivos regalos. Para la edición de este año, PlayStation preparó varios torneos donde los mejores jugadores serán recompensados.

En concreto habrá competencia en Madden NFL 26, NBA 2K26, TEKKEN 8, Mortal Kombat 1, EA Sports UFC 5, EA Sports College Football 26, Gran Turismo 7, Astro Bot, Asphalt 9: Legends y Fortnite. Los torneos estarán abiertos a los usuarios de PS5 con una suscripción a PS Plus, desde la sección PlayStation Tournaments.

Los jugadores que participen en cualquiera de las competencias entrarán a un sorteo, en el que se regalarán paquetes con un PlayStation Portal, un DualSense Edge, 12 meses de PlayStation Plus Premium y $100 USD en crédito para la PS Store.

Los jugadores con más partidas ganadas por región también se llevarán el paquete como recompensa, así que lo mejor es probar suerte en tus juegos favoritos. Sólo por participar, te llevarás un avatar exclusivo de Days of Play sin costo.

Days of Play iniciará pronto con fabulosos regalos y recompensas

Adicionalmente, si juegas Fortnite estarás participando por una bolsa de premios de $200,000 USD. Durante estos días, habrá torneos especiales de EA Sports FC 26, EA Sports Madden NFL 26 y Mortal Kombat 1 con recompensas dobles en monedas virtuales para los ganadores y un avatar exclusivo. Por último, si mides tus habilidades en Gran Turismo 7, serás recompensado con una decoración exclusiva de Days of Play.

¿Qué otros regalos habrá durante Days of Play?

Las sorpresas no se acaban ahí, pues PlayStation recompensará a todos sus jugadores, independientemente de si participan en los torneos de Days of Play. A partir del próximo 4 de junio, la compañía ofrecerá gratis un conjunto de avatares llamado PlayStation Indies. Podrás conseguirlos con un código especial que la compañía revelará en los próximos días.

Asimismo, habrá descuentos especiales en una variedad de juegos y accesorios de la marca. Abajo está una imagen de los avatares y una lista con algunos de los descuentos que vienen en camino.

PlayStation ofrecerá gratis este conjunto de avatares

$100 USD de descuento en PlayStation VR2

$50 USD de descuento en los auriculares Pulse Explore

Descuento de $40 USD en los auriculares Pulse Elite

$30 USD de descuento en el control DualSense Edge

$30 USD de descuento en el control Access

Hasta $20 USD de descuento en los mandos DualSense

Diversos descuentos en juegos de PS5 como Ghost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 y The Last of Us Part 2 Remastered

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