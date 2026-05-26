PlayStation Plus es más caro que nunca, lo que significa que debe justificar el aumento de precios con juegos de alto nivel que cumplan con las expectativas. Si bien dependerá de cada persona dictaminar si vale la pena adquirir una membresía, al menos los títulos que se “regalarán” en junio son muy interesantes.

Como seguramente saben, los jugadores de PS4 y PS5 tienen la oportunidad de unirse a alguno de los 3 niveles disponibles del servicio: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Cada plan incluye beneficios exclusivos y otras ventajas, pero todos dan acceso a la alineación mensual de juegos gratuitos.

Los videojuegos que se ofrecieron sin cargo adicional en mayo aún están disponibles, y ya conocemos la alineación de junio. Y sí, hay propuestas muy interesantes que serán del agrado de las experiencias de supervivencia, los títulos competitivos de lucha y los FPS de acción.

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Grounded y más juegos estarán “gratis” en PS Plus durante junio de 2026

Aunque Sony suele dar a conocer la lista completa de los juegos que estarán disponibles sin costo extra en la siguiente ronda durante el último miércoles del mes, en esta ocasión adelantó el anuncio para coincidir con la revelación de los primeros detalles de la promoción Days of Play.

Así pues, y ya como es tradición, durante junio se regalarán 3 juegos a todos los suscriptores de PlayStation Plus: Grounded, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Warhammer 40,000: Darktide. Todos estarán disponibles sin cargo adicional a partir del martes 2 de junio hasta el lunes 6 de julio.

Los miembros del programa de Sony que canjeen dichos títulos durante el periodo correspondiente podrán conservarlos para siempre en su librería digital de PS4 o PS5, según corresponda; sin embargo, es necesario renovar la suscripción para conservar el acceso.

Las sorpresas no terminan aquí, pues EA Sports FC 26, que formó parte de la alineación mensual de juegos gratuitos de mayo, permanecerá disponible en el servicio de PlayStation hasta el 16 de junio. Posiblemente este gesto esté relacionado con el hecho de que la Copa Mundial de Futbol arrancará actividades a principios del próximo mes.

Suscriptores de PS Plus podrán conseguir estos nuevos juegos gratuitos durante junio

Estos son los próximos videojuegos que se ofrecerán sin cargo adicional a través de PS Plus:

Grounded Fully Yoked Edition ― PS4 y PS5

Nickelodeon All-Star Brawl 2 ― PS4 y PS5

Warhammer 40,000: Darktide ― PS5

EA Sports FC 26 ― PS4 y PS5 (hasta el 16 de junio)

Vale la pena recordar que los títulos que se ofrecieron sin costo adicional durante mayo estarán disponibles en PlayStation Plus hasta el lunes 1 de junio. Además de EA Sports FC 26, los suscriptores pueden agregar Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols a sus colecciones digitales.

¿Qué ofrecen los nuevos regalos de PlayStation Plus?

El primer juego de la lista mensual para junio de 2026 es Grounded Fully Yoked Edition, la versión definitiva que incluye todo el contenido del antiguo exclusivo de Xbox. Además del New Game Plus, los jugadores pueden esperar nuevos objetos y otras novedades que mejoran la experiencia.

En este título de Obsidian Entertainment, los jugadores deben sobrevivir en un mundo en miniatura en una aventura cooperativa. Para ello, tendrán que construir fortalezas, obtener recursos para mejorar el equipamiento y enfrentarse a insectos gigantes. Tras su debut original en 2022, recibió reseñas positivas y en este momento posee 83 en Metacritic.

Por otra parte, los suscriptores de PS Plus podrán reclamar Nickelodeon All-Star Brawl 2, un juego de lucha al más puro estilo de Super Smash Bros. que reúne a los personajes más icónicos de la cadena de TV. Los jugadores pueden ponerse en los zapatos de Bob Esponja, Danny Phantom, Korra, Jimmy Neutron y un sinfín de otras caras conocidas.

Grounded y otros 2 juegos estarán disponibles "gratis" a través de PS Plus

Aunque este proyecto de Fair Play Labs y GameMill Entertainment recibió críticas mixtas y en este momento sólo tiene un puntaje promedio de 77 en Metacritic, los fanáticos concuerdan en que mejoró todos los aspectos de su predecesor. Así pues, los jugadores con una membresía de PlayStation Plus deben darle una oportunidad.

Finalmente, el servicio de Sony ofrecerá Warhammer 40,000: Darktide, un FPS cooperativo desarrollado por el mismo equipo que hizo la saga Vermintide. Aquí, los usuarios deben enfrentarse a oleadas de enemigos en las profundidades de la colmena.

Sony prepara otra sorpresa para los suscriptores del servicio

Finalmente, la compañía dio a conocer que Destiny 2: Legacy Collection, que incluye la expansión The Final Shape, estará disponible para los miembros de PS Plus Extra y Premium (Deluxe) a partir del 9 de junio. Así es, el mismo día en el que Bungie lanzará la última actualización de contenido.

Pero dinos, ¿cuál juego planeas probar primero? ¿Qué opinas de la alineación de junio? Déjanos leerte en los comentarios.

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