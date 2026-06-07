Uno de los eventos más esperados del Summer Game Fest 2026 por fin está aquí. El XBOX Games Showcase 2026 marca el inicio de una nueva era para la marca, así que Asha Sharma y su equipo prepararon una presentación especial para la ocasión. Una de las primeras revelaciones fue una sorpresa por parte de Playground Games: un nuevo avance de Fable, su esperado RPG.

El estudio se atrevió a explorar nuevos horizontes creativos más allá de los juegos de carreras; sin embargo, su aventura no ha estado libre de obstáculos. El RPG ha tardado más de lo esperado en llegar y, recientemente se retrasó a 2027. La buena noticia es que por fin tiene fecha de estreno.

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Fable ya tiene fecha de estreno tras su retraso, ¿cuándo debutará?

Luego de estar años en el congelador, Fable por fin regresará con una nueva entrega para XBOX Series X|S, PS5 y PC. Si bien XBOX volverá a tener exclusivos, este proyecto sigue planeado como un lanzamiento multiplataforma. Así lo confirmó su más reciente trailer, donde también se confirmó su nueva fecha de estreno.

El avance nos presentó a Isabel, una heroína poderosa que tiene una importante misión. Impulsada por el dolor, se encargará de “reparar una trágica injusticia”, por lo que tendrá que enfrentarse a su tutor. Sin embargo, representará un amenaza para los jugadores.

“La convicción de Isabel de que no solo está haciendo lo correcto, sino que además podrá reparar cualquier daño que cause en el camino, la convierte en una enemiga poderosa y peligrosa”.

Los fanáticos emocionados por Fable tendrán que ser pacientes y esperar un poco más, pues el RPG llegará hasta inicios de 2027. Estará disponible el 23 de febrero del próximo año. Abajo puedes ver su nuevo trailer:

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