One Piece permanece como uno de los pilares del anime contemporáneo, y su popularidad sigue en aumento semana a semana. Mientras Eiichiro Oda ya prepara el terreno para la recta final del manga, la adaptación animada se tomará una gran pausa que se extenderá por muchos meses.

Toei Animation confirmó que el capítulo que se estrenó este fin de semana puso el punto final a la temporada actual de la serie. Y si bien se desconoce cuándo se estrenará la siguiente tanda de capítulos, ya sabemos que los fanáticos deberán esperar hasta 2027 para descubrir cómo continúa la historia.

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El anime de One Piece confirma su regreso para 2027 con nuevos episodios

La adaptación animada del manga de Eiichiro Oda se estrenó en 1999 en su natal Japón, y por más de 25 años mantuvo un esquema tradicional de estrenos semanales; sin embargo, el estudio responsable del proyecto anunció en 2025 cambios importantes en el calendario de lanzamientos.

En octubre del año pasado, el productor Ryuta Koike reveló que dejarían de lanzar un nuevo episodio cada semana, y que en su lugar adoptarían un formato de temporada. Ese cambio abrupto tiene como objetivo central mejorar el ritmo, eliminar el relleno y, en general, ser más fieles al material de origen.

La nueva estrategia se puso en marcha en 2026, y este año se lanzaron las primeras 2 temporadas de One Piece bajo esa estructura que se asemeja más a lo que se puede ver en el resto de producciones de anime.

El domingo 27 de septiembre de 2027 se estrenó el capítulo 1180, que marca un punto importante en el desarrollo del arco de Elbaph. Los fanáticos que ya lo vieron sabrán muy bien que el episodio termina en un momento de suspenso, y tristemente habrá que esperar varios meses para ver qué sigue después.

A través de una publicación en redes sociales, Toei Animation confirmó que el episodio que se estrenó este fin de semana marca el final de la temporada de verano, por lo que la serie se tomará un gran descanso. No hay más información sobre su regreso, pero el anuncio oficial confirma que el capítulo 1181 se estrenará el próximo año.

En caso de que el anime retome actividades como la vez anterior, posiblemente los fans pueden esperar que esté de vuelta en abril del próximo año como muy pronto. Recordemos que, tras el cambio de formato, solamente se estrenarán un total de 26 episodios del anime al año.

La pausa decepcionará a un gran sector de la comunidad, pues el show animado se encuentra en un punto crucial en el arco de Elbaph. Mientras el pueblo continúa su lucha contra los Caballeros Divinos y Gunko recuerda algún tipo de conexión con Brook, el Rey Imu ya dio su primer paso y mostró su inmenso poder.

La nueva temporada de One Piece se estrenará en 2027

One Piece regresará en 2027 con una nueva película y más contenido

En definitiva, 2027 se perfila para ser un año muy emocionante para los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda. Y es que otras producciones muy esperadas por la comunidad por fin verán la luz del día.

En febrero del próximo año, Wit Studios finalmente lanzará The One Piece, un remake que readaptará el primer arco de la trama con una mejor animación y algunos cambios narrativos. Debido a que se cubrirá esa parte de la historia con menos capítulos, se espera que el ritmo sea mucho más cercano a lo visto en el manga original.

El estudio de animación justificó la existencia de esta versión mejorada bajo el argumento de que la serie representará una nueva ventana de entrada para que nuevos fanáticos puedan familiarizarse con el viaje de Monkey D. Luffy.

Por otra parte, la franquicia regresará a la gran pantalla con One Piece: God Valley, la primera película que estará conectada con el anime y que expandirá canónicamente la historia. La fecha de estreno es un misterio, pero ya sabemos que llegará a los cines de Japón en verano de 2027. Por ahora, aún no hay información sobre un estreno internacional.

Por último, la tercera temporada de la serie live-action protagonizada por Emily Rudd, Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar y Lera Abova se estrenará a través de Netflix a inicios del próximo año. Esta costosa producción de TV expandirá su reparto con la adición de Xolo Maridueña como Portgas D. Ace, Emilio Sakraya como Koza y más.

Tanto los nuevos episodios del anime como la Temporada 3 de la serie-live action de One Piece se estrenarán en 2027

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la nueva estructura del anime? ¿Prefieres los estrenos semanales? Déjanos leerte en los comentarios.

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