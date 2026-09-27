En noviembre de 2026 debutará GTA VI, el título más importante de la historia reciente. Para hacer más amena la espera, los fanáticos ahora mismo pueden adquirir uno de los mejores juegos AAA de mundo abierto de la década a un precio sumamente bajo, pues en este momento tiene 95% de descuento en Steam.

A lo largo de la historia, hemos visto múltiples franquicias que intentaron competir contra Grand Theft Auto y quitarle la corona; ninguna lo consiguió, pero estos esfuerzos nos entregaron experiencias que valen la pena. Precisamente, la secuela de unas de las series más ambiciosas ahora está casi regalada en PC.

El juego en cuestión tiene miles de reseñas positivas y ofrece muchas horas de contenido, por lo que conseguirlo por menos de $3 USD en la tienda de Valve es una oferta casi imposible de rechazar. Eso sí, la promoción tiene fecha de caducidad y finalizará muy pronto.

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Watch Dogs 2 está casi regalado en Steam gracias a oferta de tiempo limitado

Hace un par de días, Ubisoft puso en marcha una nueva venta especial de Steam. Gracias a esta iniciativa, podemos encontrar una enorme cantidad de videojuegos a precios sumamente bajos. Por ejemplo, Far Cry 6 tiene 90% de descuento y cuesta menos de $120 MXN, mientras que The Division está disponible por $60 MXN.

Sin embargo, creemos que hay un juego que destaca. En efecto, nos referimos a Watch Dogs 2, la segunda entrega de la popular pero ahora olvidada franquicia de la compañía francesa. Debido a que es un juego de mundo abierto muy ambicioso, es la opción ideal para quienes esperan el debut de Grand Theft Auto VI.

El videojuego protagonizado por Marcus Holloway tiene un impresionante 95% de descuento en Steam, lo que significa que está casi gratis en la tienda. Para ser más precisos, los jugadores de PC podrán adquirirlo por sólo $2.49 USD, es decir, $49.95 MXN. Vale la pena señalar que es lo más barato que ha estado.

Por suerte, la Deluxe Edition, que incluye un paquete con artículos de personalización, también tiene una rebaja de 95% y ahora mismo está disponible la baja cantidad de $59.95 MXN, sólo $10 MXN más cara que la edición básica. Por su parte, la Gold Edition, que da acceso a la expansión de historia, cuesta $79.95 MXN.

Los fanáticos que deseen ponerse al corriente con la franquicia, deben saber que un bundle especial que incluye las 3 entregas de Watch Dogs tiene 90% de descuento en la plataforma de Valve. Esto significa que es posible adquirirlo por sólo $12.12 USD, lo que se traduce a $242.72 MXN.

Watch Dogs 2 es considerado por muchos como el mejor título de la serie, así que los jugadores que deseen probar un sandbox antes del estreno de GTA VI deberían aprovechar esta oferta especial. Al respecto, la promoción finalizará el próximo 1 de octubre de 2026.

Vale la pena señalar que el juego también está casi regalado en consolas. En XBOX, es posible comprarlo para siempre por sólo $99.90 MXN, mientras que en la PS Store de PlayStation está disponible por $86.12 MXN gracias a una rebaja de 90% de descuento.

Watch Dogs 2 está casi regalado en PC gracias a su 95% de descuento

Watch Dogs 2 es uno de los mejores juegos de mundo abierto de la década

La franquicia de Ubisoft claramente nunca fue capaz de igualar la inmensa popularidad de Grand Theft Auto, pero aun así nos entregó títulos que se volvieron clásicos instantáneos. Los desarrolladores aprendieron de los defectos del juego original de Aiden Pearce, y perfeccionaron la fórmula con la secuela de 2016.

Watch Dogs 2 nos presenta a Marcus Holloway, un hacker que une fuerzas con el grupo conocido como DedSec para desmantelar el ctOS 2.0, la versión mejorada del peligroso sistema operativo que monitorea todas las redes. La historia presenta un tono más ligero en comparación con la entrega original, e introduce una nueva ciudad: San Francisco.

Esta secuela expande el arsenal al presentar nuevas habilidades de hackeo que nos permiten limpiar zonas de enemigos sin ser detectados, así como más herramientas para afrontar los enfrentamientos directos. El mapa abierto es más grande y colorido, además de que incluye muchas misiones secundarias y actividades opcionales.

Watch Dogs 2 tuvo una mejor recepción que su predecesor, y consiguió una puntuación promedio de 82 en Metacritic. También recibió el visto bueno de la comunidad, pues ahora mismo presume más de 80,000 reseñas positivas en Steam. Si consideramos que ofrece decenas de horas de contenido, su precio actual de $3 USD es una ganga.

Watch Dogs 2 es uno de los mejores clones de Grand Theft Auto, ideal para esperar el estreno de GTA VI

Pero cuéntanos, ¿jugarás este título de Ubisoft mientras esperas el lanzamiento de GTA VI? Déjanos leerte en los comentarios.

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