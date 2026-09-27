Dragon Ball es, sin ningún tipo de duda, uno de los animes más importantes e influyentes de la historia. Su legado sigue más vivo que nunca a 40 años de su estreno original, y gran parte de la popularidad de la obra en México y el resto de Latinoamérica se debe a la excelente labor de Mario Castañeda y otros actores del doblaje latino.

Sin embargo, y con la popularización del anime y la cultura del país del Sol Naciente en Occidente, cada vez son más las personas que se atreven a ver la serie de Toei Animation y disfrutar los videojuegos oficiales con las voces originales en japonés. Así pues, el trabajo de la actriz Masako Nozawa ya es muy reconocible en nuestra región.

Con esto en mente, llamó mucho la atención el momento histórico en el que Mario Castañeda y Masako Nozawa finalmente coincidieron e interactuaron en una convención especial en Estados Unidos. Otros actores que interpretan a Goku también se dieron cita en el evento, lo que dio como resultado un encuentro internacional lleno de nostalgia.

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Mario Castañeda por fin se reúne con Masako Nozawa, actriz original de Goku para Japón

Este fin de semana se pusieron en marcha los festejos por el Tokyo X 2026, un festival inmersivo dedicado a la cultura japonesa. El evento se llevó a cabo en el Reliant Center (NRG Center) en Houston, Texas, y reunió a grandes figuras de la industria del entretenimiento.

Allí, se dio cita Masako Nozawa, legendaria actriz de voz conocida por ser la voz oficial de Goku, Gohan, Goten, Bardock y Black Goku en todos los productos y animes de Dragon Ball. La seiyuu ha estado involucrada en la franquicia desde el estreno del primer capítulo de la serie animada, y su gran trayectoria la valió 2 récords récords Guinness.

Mario Castañeda, quien interpreta a Goku desde el episodio 133 de la adaptación animada de Dragon Ball, también estuvo presente en la Tokyo X 2026, y finalmente pudo conocer a la actriz original del personaje que le cambió la vida. Ambas eminencias de la actuación de voz cortaron la cinta de apertura que dio inicio a la convención.

El actor mexicano de 64 años compartió su emoción en redes sociales, y a través de una publicación en su perfil personal de Instagram dejó ver una selfie que inmortalizará para siempre el reencuentro. “Todo empieza con un sueño. Ayer, fue un sueño cumplido. Gracias, Nozawa-San”, comentó en su post.

Vale la pena señalar que Mario Castañeda no fue el único actor latinoamericano que tuvo la fortuna de conocer a Masako Nozawa, de 89 años. Una fotografía revela que Gerardo Reyero, quien da vida a Freezer en la versión con doblaje latino de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, también estuvo presente en la convención.

Masako Nozawa y Mario Castañeda cortan la cinta para inaugurar el evento Tokyo X 2026 en Houston, TX.



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Además, Georgina Sánchez, famosa actriz de voz que interpreta a Asuka en el anime Evangelion, compartió en sus redes sociales el momento en el que conoció a la voz original de Goku. “Una cena mágica en Houston. Un momento surrealista compartiendo mesa con una de las actrices de voz más reconocidas en el mundo”, comentó.

Gerardo Reyero y Georgina Sánchez también tuvieron la oportunidad de conocera Masako Nozawa

Mario Castañeda, Masako Nozawa, Sean Schemmel y Ankur Javeri juntos por primera vez

Ver talento mexicano junto a la actriz Masako Nozawa es motivo de orgullo, y miles de fanáticos de Latinoamérica reaccionaron emocionados en redes sociales al encuentro. Y sí, el evento también resultó muy nostálgico para los seguidores internacionales del anime de Toei Animation y Akira Toriyama.

Lo que pasa es que Sean Schemmel, quien da vida a Goku en el doblaje al inglés para Estados Unidos; y Ankur Javeri, famoso actor hindú que interpreta al protagonista de Dragon Ball Z en India, también se dieron cita Tokyo X 2026, y compartieron un momento con Masako Nozawa y Mario Castañeda.

En redes sociales se compartieron múltiples fotografías que permiten observar a los 4 actores de voz con la icónica pose del Kamehameha. También circuló un video en el que se recrea la famosa técnica en vivo, aunque por alguna razón no estuvo presente Sean Schemmel. Aun así, la interacción emocionó a los fans de todo el mundo.

“Amor, respeto y gratitud a todos los fans del anime y de Dragon Ball en todo el mundo que alguna vez desearon que esto se hiciera realidad. Una noche histórica y épica, llena de emociones positivas. Nos hizo sentir a los 4 como si estuviéramos viviendo un sueño y, al mismo tiempo, nos llenó de humildad”, comentó Ankur Javeri en Instagram.

Mario Castañeda, Masako Nozawa, Sean Schemmel y Ankur Javeri, actores de Goku, se reunieron por primera vez en Tokyo X 2026

¡El Kamehameha de tres Gokus! 💥



Masako Nozawa (🇯🇵), Mario Castañeda (🇲🇽) y Ankur Javeri (🇮🇳) realizaron un Kamehameha sobre el escenario del Tokyo X 2026.



Oigan, ¿Y Sean?



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