La comunidad de coleccionistas de Pokémon TCG enfrenta una fuerte controversia moral tras la muerte de Avery the Poke Kid, un creador de contenido de 12 años que falleció el pasado 18 de septiembre tras una larga batalla contra el cáncer.

Hace unos días, los padres de Avery compartieron uno de sus últimos videos, donde el joven abría sobres del nuevo set del 30 aniversario de Pokémon y conseguía la carta Jirachi Special Illustration Rare (SIR).

El emotivo momento se volvió viral, llevando a la comunidad a bautizar la carta informalmente como el “Jirachi de Avery”. Sin embargo, el homenaje rápidamente fue capitalizado por revendedores.

El precio de la carta se disparó desproporcionalmente

Coleccionistas han denunciado que decenas de vendedores comenzaron a utilizar el nombre y la historia de Avery para promocionar sus propias copias del Jirachi, intentando darle un falso valor emocional para justificar aumentos desproporcionados en el mercado.

Las cosas pasaron así:

Antes de la controversia, el Jirachi SIR tenía un valor aproximado de $65 USD .

En cuestión de días, las publicaciones en plataformas de reventa se dispararon, alcanzando precios entre $125 y $240 USD , convirtiéndola en una de las pocas cartas del set en subir de valor.

El punto más crítico llegó con una publicación en eBay que ofrecía la carta por $20,000 USD, bajo la justificación de que el 90% de las ganancias serían donadas.

Es importante destacar que las copias que se están revendiendo son cartas regulares que se pueden obtener en cualquier paquete del set, no la unidad específica que Avery sostuvo en su video.

So, what, we’re using a 12 year old child’s death as a way to increase the price of a fucking Pokémon card??? I’m utterly disgusted. Fuck scalpers and resellers. pic.twitter.com/PfDmQwDi9F — Celeste 💜 (@fzzypckles) September 24, 2026

La intervención de la familia de Avery

La escalada de precios y la explotación del nombre del niño obligaron a sus padres, Christian y Rebecca, a intervenir públicamente.

La familia aclaró de forma contundente que no autorizaron el uso del nombre o imagen de su hijo para ninguna venta, desmintiendo campañas de supuestas donaciones (como la publicación de los 20,000 dólares) y confirmando que no reciben ningún porcentaje de esas transacciones. Además, exigieron el retiro inmediato de estos anuncios, señalando que lucrar con la tragedia no es la forma en la que desean que se honre la memoria de Avery.

Avery The PokeKid NEEDS an official Pokemon card called Avery's Jirachi.



Jirachi being his last pull, it'd be perfect.

Maybe a 1 of 1 card only for his family.



Pokemon, please honor him with his own card, or in some sort of way 🙏 pic.twitter.com/JSTj5CX7hm — Johnny Crambo (@JohnnyCrambo) September 24, 2026

Por ahora, la comunidad de Pokémon se mantiene a la expectativa, alertando a nuevos compradores para evitar caer en precios inflados por la especulación emocional.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que el aumento de precio esté relacionado con el fallecimiento de Avery? Cuéntanos en los comentarios.

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