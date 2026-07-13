Lamentablemente, la industria del entretenimiento está de luto una vez más. A primera hora del lunes 13 de julio de 2026, se confirmó el sensible fallecimiento de Sam Neill, famoso y querido actor de Hollywood con más de 50 años de trayectoria profesional en el cine y la televisión.

Confirman fallecimiento de Sam Neill a los 78 años de edad

La celebridad perdió la vida a los 78 años, y deja atrás un extenso legado en el séptimo arte que todavía perdura hasta nuestros días. El intérprete era mundialmente conocido por haber dado vida al Dr. Alan Grant en la icónica saga de películas de Jurassic Park y un sinfín de otros personajes memorables.

Mediante un breve comunicado en redes sociales, la familia confirmó el deceso del actor. El mensaje hace hincapié en que Sam Neill estaba libre de cáncer, enfermedad que lo aquejaba desde 2022 hasta principios de 2026. La causa de la muerte no se reveló al público.

Un portavoz señala que más detalles se revelarán en una fecha posterior, pero, por ahora, solicitó respeto y privacidad para los allegados del actor.

“Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. Su pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Expresan su más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent’s por la increíble atención brindada”, se lee en el comunicado.

“Se compartirán más detalles próximamente, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan este inmenso dolor”, concluye el comunicado.

Fue en 2022 cuando a Sam Neill le diagnosticaron linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo raro de cáncer de sangre. El intérprete reveló en sus memorias “Did I Ever Tell You About This?” de 2023 que se sometió a quimioterapia tras la detección de su enfermedad; sin embargo, su tratamiento dejó de ser efectivo.

En abril de este año, el actor anunció que estaba libre de cáncer tras participar en un ensayo clínico de una nueva terapia llamada CAR-T, dirigida a su linfoma específico.

Sam Neill es ampliamente conocido por su actuación en Jurassic Park como Alan Grant

Sam Neill deja atrás un gran legado en el cine y los videojuegos

El actor nació el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte, y se mudó a Nueva Zelanda con su familia en 1954. Alcanzó el reconocimiento en el mundo del cine tras su participación en Sleeping Dogs de 1977, el clásico neozelandés de acción y suspenso dirigido por Roger Donaldson.

A partir de ese momento, Sam Neill obtuvo notoriedad en el resto del mundo gracias a sus roles protagónicos en producciones como My Brilliant Career (1979) y Possession (1981). Sin lugar a dudas, su papel más grande llegó en 1993, cuando interpretó al Dr. Alan Grant en la entrega original de Jurassic Park dirigida por el cineasta Steven Spielberg.

Aunque el actor es más famoso en la industria del cine, también tuvo una breve pero significativa participación en la industria de los videojuegos. Además de prestar su imagen para algunos títulos clásicos de la franquicia de dinosaurios, hizo doblaje junto a Laura Dern en Jurassic World Evolution de 2018 y Jurassic World Evolution 2 de 2021.

Sam Neill prestó su voz para la saga de videojuegos Jurassic World Evolution

En Level Up, lamentamos el fallecimiento de Sam Neill y esperamos que tenga paz en su descanso final. También deseamos una pronta resignación a sus familiares, allegados y amigos. El actor deja atrás 4 hijos y 8 nietos.

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