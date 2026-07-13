Call of Duty tiene muchas entregas sobre sus espaldas, pero pocas son tan icónicas como Black Ops y Black Ops 2. Es por eso que muchos fanáticos se emocionaron cuando Activision afirmó que ambos títulos clásicos tendrían un relanzamiento para PlayStation 4 y PlayStation 5. Tristemente, la fiesta duró muy poco por culpa de los siempre molestos hackers.

De acuerdo de los informes de la comunidad, los tramposos ya están presentes en los nuevos ports de los títulos clásicos de Treyarch. Se desconoce la escala del problema, pero los fanáticos reportaron al menos un exploit que podría poner en riesgo el progreso de los jugadores afectados.

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Hackers invaden el multijugador de Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2

A pesar de tener más de 10 años de antigüedad, los servidores de ambos juegos permanecen activos en XBOX 360, PC y PlayStation 3; sin embargo, esas versiones son prácticamente injugables en dichas plataformas porque las partidas están plagadas de hackers que tienen una ventaja competitiva y, en el peor de los casos, pueden vulnerar las cuentas de los usuarios.

Activision confirmó que los servidores de los ports de PS4 y PS5 son diferentes al de los lanzamientos originales, e incluso de las versiones disponibles actualmente en XBOX One y XBOX Series X|S mediante retrocompatibilidad. Lamentablemente, parece que Iron Galaxy Studios hizo poco para evitar que los tramposos volvieran a hacer de las suyas.

Durante el fin de semana, numerosos usuarios compartieron clips en redes sociales donde se puede observar a presuntos hackers. Los videos permiten ver a jugadores que tienen invencibilidad y son inmortales. Incluso parece que ya hay aimbots que permiten eliminar al instante a cualquier adversario.

Estos problemas afectan a Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, aunque por ahora es difícil saber si se trata de casos aislados o si estamos ante una epidemia de hackers que amenaza con afectar la integridad de los apartados multijugador de los juegos retro de Treyarch.

Ya están apareciendo los primeros cheaters en Call of Duty: Black Ops 2 PS4 & PS5... pic.twitter.com/42rEUkhYYz — AleexBlaze (@AleexBlaze) July 13, 2026

of course people have ruined the black ops ports within the first week. what’s the actual point lmao, how is the PS5 port filled with more cheaters than the PS3 🥲 pic.twitter.com/SkQxwKUwJS — Captain Autismo 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@lyeuhm) July 13, 2026

Lidiar con jugadores que pueden disparar a través de las paredes o son inmunes al daño es muy molesto, pero es manejable hasta cierto punto; sin embargo, los usuarios ya reportaron un truco en particular que podría provocar que los fanáticos pierdan acceso al modo online por completo.

Dicha trampa impacta especialmente a los jugadores del CoD: Black Ops original, por lo que parece que los jugadores de la secuela están a salvo por ahora; no obstante, la comunidad teme que el problema se extienda y represente una autentica amenaza para ambos títulos.

Los tramposos ya arruinan las partidas de los nuevos Call of Duty

Tramposos pueden bloquear el acceso al multijugador de Call of Duty: Black Ops

Uno de los fallos afecta a los jugadores de la entrega de 2010 que intentan participar en partidas de Dominio. Los jugadores reportan que es relativamente común encontrar a usuarios que ya alcanzaron el rango máximo, lo que es virtualmente imposible debido a que los nuevos ports debutaron hace menos de una semana.

La comunidad recomienda no eliminar a nadie en la partida y simplemente regresar al lobby, pues de lo contrario podrían ocurrir 2 cosas. En el mejor de los casos, el usuario afectado obtendrá una gran cantidad de puntos de experiencia y alcanzará el nivel 50 de inmediato. Por otro lado, podría conseguir la misma cantidad de XP, pero en negativo.

En el último ejemplo, el jugador tendrá un signo de menos (-), lo que significa que está por debajo del nivel 1. Y debido a que se necesita ser nivel 1 para jugar el modo multijugador, la víctima perderá el acceso al apartado competitivo de Call of Duty: Black Ops. Los hackers también poseen las Ventajas Pro de forma permanente, lo que rompe el equilibrio.

Vale la pena destacar que, al parecer, los desarrolladores ya están al tanto de estos inconvenientes y trabajan en una solución. Mediante una publicación en la cuenta oficial de Call of Duty Updates, la compañía aseguró que desactivarán algunas listas de partidas mientras investiga los “problemas reportados”.

Los desarrolladores guardaron silencio y se abstuvieron de brindar más detalles al respecto, pero parece que buscan una forma de frenar a los tramposos. Con un poco de suerte, los esfuerzos rendirán frutos y pronto volverá a ser seguro disfrutar el modo multijugador de CoD: Black Ops 1 y 2.

Los nuevos ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 ya tienen ports en PlayStation

Mientras tanto, la recomendación es clara: abandonar las partidas donde haya jugadores con el rango máximo. La comunidad también reporta que algunos usuarios se atacan asimismos con granadas para obtener experiencia más rápido y aprovechar un exploit.

Pero dinos, ¿ya te encontraste con algún hacker en PlayStation? Déjanos leerte en los comentarios.

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