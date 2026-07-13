Dragon Ball es uno de los mangas y animes más populares del mundo, así que es normal que aún se produzcan nuevos videojuegos que se enfocan en las aventuras de Goku y sus amigos. La franquicia está activa en la industria del gaming con muchos proyectos actuales y futuros, pero parece que un título de la serie ya tiene los días contados.

Esto, al menos, de acuerdo con una pista reciente. Y aunque es probable que el juego en cuestión permanezca activo por el futuro previsible, la comunidad se muestra pesimista y cree que Bandai Namco y el estudio desarrollador Dimps Corporation dejarán de lanzar nuevo contenido y actualizaciones importantes.

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Fanáticos temen por el futuro de Dragon Ball: The Breakers, juego multijugador

Normalmente, los títulos de la franquicia tienen una buena recepción o, en su defecto, son un éxito comercial. Una de las más recientes excepciones a esta regla fue Dragon Ball: The Breakers, un videojuego multijugador que presenta partidas asimétricas en las que un grupo de supervivientes debe escapar de uno de los grandes villanos del anime.

Este juego está fuertemente inspirado en Dead by Daylight y propuestas similares, aunque aparentemente fue incapaz de igualar la popularidad del título de Behaviour Interactive. Además, el proyecto de Dimps y Bandai Namco tuvo calificaciones mediocres, con una puntuación media de apenas 53 en Metacritic.

A pesar de que estuvo lejos de contentar a los fanáticos y críticos profesionales, Dragon Ball: The Breakers tuvo un recorrido bastante saludable tras su debut original en 2022; sin embargo, todo parece indicar que los desarrolladores finalmente lo dejarán a un lado para priorizar otros proyectos.

Hace un par de días se llevó a cabo el evento Dreamcon 2026, donde Dragon Ball Xenoverse 3 hizo acto de presencia con un demo. Aunque gran parte de la conversación se enfocó en la secuela del RPG de acción, un detalle llamó la atención de la comunidad.

Tal como señaló el usuario de redes sociales TheHomiErikMod, quien estuvo presente, durante la convención se regalaron folletos en los que se destacan los videojuegos “activos” de la franquicia. En las hojas podemos encontrar títulos ampliamente populares, como Xenoverse 2 y Sparking! ZERO.

También se mencionó a Gekishin Squadra y los múltiples juegos móviles de la franquicia. Lo interesante es que Dragon Ball: The Breakers estuvo completamente ausente, lo que hace creer a muchos fanáticos que Bandai Namco ya no lo considera una prioridad y, por ende, dejará de lanzar nuevo contenido.

Hay que tomar ese descubrimiento con cautela, pues la ausencia del multijugador asimétrico no necesariamente significa que los desarrolladores lo abandonarán por ejemplo. De hecho, Dragon Ball FighterZ, que a inicios de este año recibió a quien posiblemente será su último luchador, sí apareció en el folleto.

Folleto que muestra los videojuegos "activos" de Dragon Ball

El aparente fracaso de Dragon Ball: The Breakers

Aun así, no sería completamente descabellado pensar en un escenario en el que Dragon Ball: The Breakers quede en el olvido. Bandai Namco jamás reveló el número de copias vendidas, lo que siempre es un mal indicador. Además, el título debutó con un récord bastante modesto de apenas 4057 usuarios concurrentes en Steam.

A pesar de que el videojuego recibió numerosas actualizaciones durante aproximadamente 4 años, jamás logró remontar, al menos en PC. En este momento sólo hay 47 personas conectadas en los servidores de Steam, con un pico máximo de 158 en las últimas 24 horas.

En forma de comparación, Dragon Ball: Sparking! ZERO ostenta un récord de 1146 usuarios concurrentes en las últimas 24 horas, mientras que Xenoverse 2 hizo lo propio con una marca de 7705 jugadores conectados al mismo tiempo.

La última actualización de alto perfil de Dragon Ball: The Breakers se lanzó el 30 de julio de 2025, que coincidió con el estreno de la Temporada 9. Dicha tanda de contenido introdujo a Broly Z, Majin Buu y Cell como nuevos personajes jugables. Desde entonces, el juego sólo ha recibido parches con mejoras de calidad de vida y otros ajustes.

Por ahora, se desconoce si los desarrolladores tienen planes de frenar el desarrollo y descontinuar el proyecto. Tampoco se habla sobre un posible cierre de servidores, así que hay que tomar estos informes con pinzas y esperar un anuncio oficial que revele el futuro del título.

La Temporada 9 de Dragon Ball: The Breakers fue la última, y se desconoce si llegará más contenido

Pero dinos, ¿aún juegas el título de 2022? ¿Crees que tiene los días contados o aún esperas que reciba nuevo contenido? Déjanos leerte en los comentarios.

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