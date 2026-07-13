Pocos personajes de los videojuegos resultan tan reconocibles durante la temporada de Halloween como Freddy Fazbear. Desde el estreno del primer Five Nights at Freddy’s, el animatrónico se convirtió en uno de los rostros más famosos del terror, inspirando disfraces, coleccionables y todo tipo de mercancía oficial.

Ahora, los seguidores de la franquicia tendrán la oportunidad de llevar esa experiencia un paso más lejos. La cadena Spirit Halloween presentó un animatrónico de tamaño real de Freddy Fazbear que promete convertirse en una de las piezas más llamativas de la temporada, aunque su precio ya provocó opiniones divididas entre la comunidad.

Así luce el animatrónico de Freddy Fazbear en movimiento

Después de varios meses de filtraciones e imágenes provenientes de fábricas, finalmente apareció un video que muestra el producto terminado en una tienda de Spirit Halloween.

El animatrónico se encuentra montado sobre un escenario inspirado en la famosa pizzería Freddy Fazbear’s Pizza. La base incluye cortinas rojas, un fondo con paredes de ladrillo, bocinas y un letrero iluminado con el nombre de Five Nights at Freddy’s, recreando el ambiente característico de la serie.

Los usuarios pueden activar la secuencia mediante una plataforma con forma de huella ubicada frente al escenario. Una vez en funcionamiento, Freddy levanta los brazos, acerca su clásico micrófono al rostro, saluda con una mano y mueve el torso de un lado a otro, simulando una presentación sobre el escenario.

Durante la demostración también se aprecia que los ojos iluminados del personaje se mueven mientras se reproducen efectos de audio directamente extraídos de los videojuegos, ofreciendo una experiencia mucho más cercana a la que conocen los fans.

Aquí lo puedes ver:

The Freddy Fazbear Spirit Halloween animatronic is officially on display at the flagship store!



Retails for $499 🐻



(Via: not_ur_average_jOe)#fnaf #fivenightsatfreddys pic.twitter.com/ccnFo9GCjo — JonnyBlox (@JonnyBlox) July 12, 2026

El precio del animatrónico ya divide a los seguidores

Spirit Halloween fijó el precio del animatrónico en $499.99 USD, equivalente a cerca de $9,400 MXN antes de impuestos y costos de importación. Esto lo coloca entre los productos más caros del catálogo de la cadena para el Halloween de este año.

La empresa incluso decidió exhibir a Freddy en un espacio exclusivo dentro de sus tiendas, separado de las decoraciones tradicionales, destacando la importancia del personaje y el interés que genera entre los seguidores de la franquicia.

Como era de esperarse, el video del animatrónico se volvió viral en redes sociales. Una republicación realizada por la cuenta JonnyBlox superó las 900,000 reproducciones en pocas horas, mientras miles de usuarios compartían sus primeras impresiones.

Las reacciones, sin embargo, están lejos de ser unánimes. Muchos fans celebran la posibilidad de tener un Freddy Fazbear de tamaño real en casa, especialmente para decorar fiestas o eventos de Halloween. Otros consideran que el precio resulta demasiado elevado para las funciones que ofrece.

Entre las críticas más repetidas destaca el sonido mecánico que producen algunas de sus articulaciones durante los movimientos. Varios usuarios señalaron que un producto de casi $500 USD debería ofrecer una experiencia más silenciosa y pulida, aunque otros argumentan que el tamaño del animatrónico y la licencia oficial justifican parte de su costo.

¿Pagarías casi $10,000 MXN por un animatrónico de Freddy Fazbear? ¿Crees que Spirit Halloween ofrece un producto que vale su precio? Cuéntanos en los comentarios.

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