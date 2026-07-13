Los seguidores de God of War llevan semanas buscando cualquier pista sobre la próxima aventura protagonizada por Atreus y Laufey. Aunque PlayStation confirmó el juego durante un State of Play celebrado en junio pasado, todavía mantiene en secreto uno de los datos más importantes: su fecha de lanzamiento.

Sin embargo, eso podría cambiar muy pronto. Un evento especial dedicado exclusivamente a God of War Laufey se celebrará este mes y muchos creen que será el escenario ideal para conocer cuándo llegará el esperado exclusivo de PS5.

Un panel de God of War Laufey podría traer la noticia que todos esperan

El próximo 24 de julio, PlayStation organizará un panel centrado completamente en God of War Laufey como parte de San Diego Comic-Con 2026. La presentación tendrá una duración aproximada de una hora y contará con figuras clave del desarrollo del juego.

Entre los invitados estarán el director Ariel Lawrence y el director creativo de Santa Monica Studio, Cory Barlog, quienes compartirán nuevos detalles sobre el proyecto. También participará parte del elenco, incluyendo a Deborah Ann Woll, Christopher Judge, Jack Quaid y Perlina Lau, quienes hablarán sobre sus personajes y el papel que desempeñarán dentro de la historia.

Aunque PlayStation únicamente ha confirmado que habrá nueva información sobre el juego en sí, muchos jugadores creen que el panel podría cerrar con el anuncio de la esperada fecha de lanzamiento.

Todo apunta a un estreno durante 2027

Hasta ahora, PlayStation sigue sin ofrecer una ventana oficial para God of War Laufey. Aun así, distintos reportes publicados tras su revelación señalaron que el juego debutaría en algún momento de 2027, posiblemente durante los primeros meses del año.

Esa posibilidad cobra fuerza porque recientemente Santa Monica Studio confirmó que el título llegará en formato físico para PS5, lo que prácticamente descarta un lanzamiento más lejano. Si realmente apunta a principios de 2027, anunciar la fecha este mismo mes tendría sentido para iniciar las preventas y presentar las distintas ediciones especiales que podrían acompañar el estreno.

Por otro lado, también existe la posibilidad de que PlayStation prefiera esperar un poco más. Durante los próximos meses la compañía tendrá otros lanzamientos importantes que captarían gran parte de la atención de los jugadores, por lo que podría reservar el anuncio de God of War Laufey para un momento con menos competencia dentro de su propio calendario.

Sea cual sea la decisión, el panel del 24 de julio promete convertirse en una cita obligada para los seguidores de la franquicia.

¿Crees que PlayStation revelará la fecha de lanzamiento de God of War Laufey durante San Diego Comic-Con? ¿Qué esperas ver en esta nueva entrega de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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