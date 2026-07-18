El mundo del anime está de luto. Yukiko Nikaido, actriz japonesa que dio voz por primera vez a Fujiko Mine en la serie original de Lupin III, falleció el pasado 3 de julio a los 87 años por causas naturales.

La noticia fue confirmada días después por Sousuke Nikaido, su segundo hijo y actual representante del Yatsugatake Club, organización que la actriz presidió durante gran parte de su vida tras retirarse del mundo del entretenimiento.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales del Yatsugatake Club, la familia informó que Yukiko Nikaido murió de manera tranquila tras permanecer 11 años en una residencia de cuidados.

Su hijo aprovechó el mensaje para agradecer al personal que la acompañó durante esa etapa, asegurando que pudo vivir sus últimos años “en paz y tranquilidad” gracias a la dedicación de quienes estuvieron a su lado.

Asimismo, explicó que el funeral se realizó de forma privada el 7 de julio y que, por decisión de la familia, no habrá un servicio conmemorativo público.

Una de las voces más importantes en la historia de Lupin III

Aunque Yukiko Nikaido participó en distintas producciones entre las décadas de los 60 y 80, el papel que la convirtió en un referente del anime fue Fujiko Mine en Lupin III Part 1, la primera adaptación televisiva del manga creado por Monkey Punch.

Su interpretación ayudó a definir la personalidad de uno de los personajes femeninos más icónicos de la animación japonesa, mucho antes de que otras actrices retomaran el papel en las siguientes series, películas y especiales de la franquicia.

Además de Lupin III, también prestó su voz a personajes de producciones como 3000 Leagues in Search of Mother, donde interpretó a Anna, y Kamui, en el papel de Sugaru.

Yukiko Nikaido se alejó casi por completo de la industria del entretenimiento en 1972. Años después encontró una nueva etapa profesional al convertirse, en 1989, en la primera presidenta del Yatsugatake Club, un centro dedicado a la horticultura y la naturaleza.

En el mensaje de despedida, su hijo expresó que, aunque la pérdida resulta dolorosa, espera que su madre se haya reencontrado con su esposo y su hijo mayor, y que juntos continúen cuidando el lugar que tanto significó para ella.

Con su trabajo como la primera voz de Fujiko Mine, Yukiko Nikaido dejó una huella permanente en la historia de Lupin III y en el anime, legado que sigue vivo más de cinco décadas después de su debut.

En Level Up deseamos que Yukiko Nikaido encuentre paz en su descanso final y esperamos pronta resignación para sus seres queridos.