Por décadas, la industria de los videojuegos se maravilló con las obras de Japón, Europa y Estados Unidos. El siglo XXI y el ascenso del gaming generó una oportunidad para nuevos mercados, pero no solo como consumidores.

En años recientes tuvo lugar el boom de desarrolladores de China y Corea del Sur, cuyos creativos demostraron que tienen los recursos y el talento para competir en la escena AAA.

Aunque el negocio pasa por un mal momento, se mantiene la pregunta sobre la siguiente escala de las producciones de alta calidad e India alza la mano. Recientemente, los creadores de The Age of Bhaarat aseguraron que el país tiene todo para ser el futuro del gaming.

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¿Qué es The Age of Bhaarat?

Durante una entrevista con GamesBeat, Nicolas Granatino, director de Tara Gaming, compartió detalles de su juego AAA The Age of Bhaarat. Se trata de la primera gran producción de videojuegos hecha en India.

Con este proyecto, se busca estar en la misma mesa de grandes representantes de mercados jóvenes en el gaming, tal como China con Black Myth: Wukong y Corea del Sur con Stellar Blade.

The Age of Bhaarat es un videojuego de acción y aventura con elementos de fantasía oscura inspirado en la mitología y el folclore de la India.

En este título, los jugadores controlan al Guardián del Bosque que debe enfrentarse a demonios y criaturas legendarias para proteger la tierra de Bhaarat.

El juego combina combates con armas cuerpo a cuerpo, exploración y una historia con un fuerte enfoque cinematográfico, todo ambientado en escenarios creados con Unreal Engine 5 que recrean una versión fantástica de la antigua India.

Un factor importante: hacer un AAA en India es más barato en que en el resto del mundo

En la entrevista, Nicolas Granatino aseguró que la siguiente gran oportunidad de la industria de los videojuegos está en India.

Reconoció que no es un momento tan atractivo debido a la crisis que azota al gaming desde distintas direcciones, pero señaló que eso no es pretexto para no innovar:

"Nadie quiere perder la próxima gran oportunidad, que está en India. Sé que la industria está pasando por este momento difícil. Pero también creo que la gente busca contenido nuevo para el mercado“.

Asimismo, el jefe de Tara Gaming señaló que un factor a favor de India tiene que ver con el tema presupuestal. Al respecto, mencionó que una producción AAA puede ser 60% más barata ahí en comparación de los países que son famosos por desarrollar grandes videojuegos:

“Un juego de hasta $150 millones de dólares cuesta solo 40% de eso en India”.

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