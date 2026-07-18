Si todavía buscas completar tu colección de Espíritus en Fortnite Capítulo 7 Temporada 3, este fin de semana tendrás una nueva oportunidad. Epic Games confirmó el regreso de las Shiny Power Hours, un evento temporal que aumentará la aparición de variantes raras y ofrecerá ventajas especiales desde el inicio de cada partida.

Durante estas horas también será más sencillo conseguir algunos de los Espíritus más codiciados de la temporada.

¿A qué hora empiezan las Power Hours en México?

Las Shiny Power Hours se llevarán a cabo en 2 bloques diferentes el sábado 18 de julio.

Primer horario

12:00 PM a 2:00 PM (hora del centro de México)

Segundo horario

7:00 PM a 9:00 PM (hora del centro de México)

Si juegas desde otro país de Latinoamérica, te conviene revisar el horario correspondiente a tu región.

¿Qué cambia durante las Power Hours?

Epic Games confirmó que durante este evento aumentará considerablemente la aparición de los siguientes Espíritus especiales:

Espíritu de Batman

Espíritu Dorado (Gold)

Espíritu Gummy

Espíritu Galaxy

Espíritu Holofoil

Además, todos los jugadores iniciarán la partida con:

Un Batman Grapnel Gun .

Un dispositivo de autorreanimación.

Como si eso fuera poco, el evento también garantizará que aparezcan dos anomalías especiales durante cada partida:

Anomalía de Grieta: Cacería de Espíritus .

Anomalía de Grieta: Battle Bus Victory Royale.

Estas condiciones hacen que las Power Hours sean el mejor momento para avanzar en la colección de Espíritus y disfrutar partidas mucho más dinámicas.

Si estás leyendo esta nota seguramente sabes que las Power Hours son ya uno de los eventos favoritos de la comunidad de Fortnite Capítulo 7 Temporada 3. Gracias al aumento en la aparición de Espíritus raros, miles de jugadores aprovechan estos periodos para completar su colección y conseguir variantes difíciles de encontrar.

Si todavía te faltan los Espíritus Galaxy, Holofoil, Gummy o Dorado, este sábado será una de las mejores oportunidades para sumarlos a tu colección.

¿Qué son los Espíritus en Fortnite?

Los Espíritus son una de las principales novedades de Fortnite Capítulo 7 Temporada 3. Estas pequeñas criaturas aparecen repartidas por toda la isla y pueden recolectarse para obtener habilidades especiales, ventajas temporales y recompensas exclusivas durante la partida.

Existen distintas variantes, cada una con características propias. Además de los Espíritus normales, Epic Games introdujo versiones mucho más difíciles de encontrar, como Gold (Dorado), Gummy, Galaxy, Holofoil y el reciente Espíritu de Batman. Conseguirlos se ha convertido en uno de los principales objetivos de la temporada, ya que forman parte de la progresión del evento y de varias misiones especiales.

Las Power Hours aumentan considerablemente la probabilidad de encontrar estas variantes raras, por lo que representan el mejor momento para los jugadores que buscan completar su colección o simplemente aprovechar sus beneficios durante las partidas.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás emocionado por conseguir Espiritus en estas Power Hours? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y móviles. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este exitoso Battle Royale.