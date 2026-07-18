Megaevolución-Tinieblas Umbrías, la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (mejor conocido como Pokémon TCG), ya está disponible en tiendas de todo el mundo. Se trata de la siguiente entrega del ciclo Megaevolución y pone los reflectores sobre Mega-Darkrai ex y Mega-Zeraora ex, 2 Pokémon que llegan para dominar el campo de batalla con un enorme poder.

Además de estas esperadas cartas, la expansión también incorpora a Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex, ampliando las opciones para jugadores competitivos y coleccionistas.

¿Cuáles son las novedades de Megaevolución-Tinieblas Umbrías?

La nueva expansión gira alrededor de Pokémon ex Megaevolución capaces de cambiar el rumbo de cualquier partida gracias a sus elevadas cantidades de PS y sus poderosos ataques.

Como ocurre con todas las cartas de esta categoría, utilizar este enorme poder tiene un costo importante: cuando un Pokémon ex Megaevolución queda Fuera de Combate, el rival obtiene 3 cartas de Premio, por lo que será necesario administrarlos con cuidado durante los duelos.

Con estas incorporaciones, los Entrenadores tendrán nuevas herramientas para construir estrategias y mazos más agresivos, llevando el formato Megaevolución un paso más allá.

¿Qué Pokémon destacan en la expansión?

Las principales estrellas de Megaevolución-Tinieblas Umbrías son:

Mega-Darkrai ex

Mega-Zeraora ex

Mega-Chandelure ex

Mega-Excadrill ex

Cada uno llega con ataques de gran impacto y estadísticas que los convierten en opciones muy atractivas tanto para el juego competitivo. No sólo eso, sino que también hay versiones de mayor rareza con artes que seguramente más de un coleccionista va a querer.

¿Dónde conseguir Megaevolución-Tinieblas Umbrías?

La expansión ya está disponible desde hoy en establecimientos de todo el mundo mediante los siguientes productos.

Sobres de refuerzo

Cajas de Entrenador Élite

Otras colecciones especiales de JCC Pokémon

Si te interesa, puedes buscar Megaevolución - Tinieblas Umbrías en tiendas físicas y comercios online.

Megaevolución-Tinieblas Umbrías también llegó a Pokémon TCG Live

Si prefieres jugar de forma digital, hay buenas noticias. Megaevolución-Tinieblas Umbrías también ya está disponible en JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows.

Como parte del lanzamiento, quienes inicien sesión recibirán un set de accesorios para mazo inspirado en la expansión, además de un mazo de Mega-Darkrai ex incluido en el Pase de Combate. Más adelante durante la temporada también será posible desbloquear un segundo mazo protagonizado por Mega-Chandelure ex.

¿Y tú? ¿Qué carta buscas conseguir primero en Megaevolución-Tinieblas Umbrías? Cuéntanos en los comentarios.

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