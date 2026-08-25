Un fanático de Nintendo y coleccionista apasionado vivió una pesadilla en días recientes. Esto luego de que alguien entrara a su casa a robar y se llevará cientos de juegos de su colección de NES, valuada en miles de dólares. Roger Holler, residente de Washington, Estados Unidos, apareció en los noticieros locales para compartir su triste historia que conmovió a cientos de jugadores.

Holler tenía una ambiciosa meta: tener todos los juegos del NES, emblemática consola de Nintendo que sigue vigente gracias a su enorme legado. Luego de gastar una importante suma de dinero, el jugador estaba a sólo 3 títulos de completar su colección, pero un ladrón le arrebató más de 800 juegos.

Totalmente decepcionado, Holler compartió su desgracia y recibió el apoyo inesperado de la comunidad, quien ahora le está ayudando a recuperar los juegos que perdió en el robo.

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Fan de Nintendo pierde 860 juegos de NES en un robo que arruinó su colección

Como muchos jugadores, Roger Holler ha dedicado años de su vida a reunir sus títulos favoritos. Luego de búsquedas incansables, formó una colección valuada entre $50,000 y $100,000 USD, que es una fortuna en videojuegos. Desafortunadamente, su sueño de tener todos los títulos del NES se vio interrumpido por un robo.

La desafortunada historia del jugador inició un fin de semana, cuando hizo un viaje largo con toda su familia. Al regresar, se percató de algo horripilante: alguien había entrado a robar y había vaciado varios estantes de su colección de más de 40 años. Totalmente decepcionado, hizo un recuento de los daños y se dio cuenta de que le habían robado 860 juegos de NES.

El golpe fue devastador para el jugador y su familia, pues Holler estaba a sólo 3 juegos de completar su colección de NES. Al contar su historia, el jugador recordó cómo los videojuegos han sido importantes en su vida desde pequeño, desde que su madre le regaló su primer NES cuando tenía 11 años.

“Me tiemblan las manos, me duele la cabeza. Ni siquiera quiero mirar, ni siquiera el estante. Me rompe el corazón ver cómo se destruye esa colección, que en esencia ha sido fruto de toda una vida” afirmó el jugador al hablar sobre le impacto que le provocó el robo.

Holler añadió que los videojuegos son fundamentales su familia, pues comparte la pasión con su hijo. Una de sus metas era completar la colección de NES para posteriormente heredarla a sus nietos. La idea era que pudieran pagar los costos de su educación universitaria con los videojuegos.

Por fortuna, Holler no está sólo en su desventura, pues recibió muestras de apoyo por parte de la comunidad de jugadores, que ya le está ayudando a recuperar los juegos perdidos mediante donaciones.

Coleccionista de Nintendo perdió miles de dólares en videojuegos luego de un robo

La comunidad de jugadores sale al rescate y ayuda al coleccionista de Nintendo

Las autoridades pusieron manos a la obra y ya buscan a los culpables; sin embargo, por ahora no tienen pistas claras para encontrarlos. Mientras tanto, la comunidad decidió acompañar al coleccionista en su desgracia y ayudarle a recuperar cada uno de los juegos robados.

El creador de contenido A Gamer’s Basement inició una campaña para recaudar fondos y ayudar a la familia de Holler. En declaraciones para FOX 13 Seattle, afirmó que está muy conmovido por lo ocurrido, así que decidió ayudarle todo lo posible.

“Me conmovió saber por qué lo hacía: por sus nietos. Es simplemente un hombre que intenta hacer algo por su familia, y eso me llegó al alma”, señaló el creador de contenido.

Un jugador llamado Mike McClure también se unió a la causa, pues anunció que donará más de 40 juegos de NES, 2 consolas y varios accesorios con valor aproximado de $1100 USD.

“Vi tu reportaje en las noticias y me dio mucha pena por la familia a la que le robaron en casa y todos sus videojuegos. Me di cuenta de que tenía una caja vieja con videojuegos que ya no uso. Así que me gustaría que reconstruyera su colección”, dijo McClure.

Mike McClure donará sus juegos para ayudarle al fan de Nintendo a reconstruir su colección

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