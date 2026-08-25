gamescom 2026 arrancó con el tradicional Opening Night Live y los numerosos anuncios programados que las compañías de videojuegos reservan para apoyar el evento alemán. Uno de los anuncios que formaron parte es la reaparición de uno de estilo anime que se presentó hace unos cuantos años y que tras la larga espera ya tiene fecha de lanzamiento.

Tal vez recuerdes que en gamescom 2023 NetEase anunció Project Mugen, que llamó la atención por presentar una propuesta estilo GTA combinada con personajes de anime. Si bien el equipo de desarrollo nunca dejó de ofrecer novedades sobre el proyecto, incluyendo la definición de un nombre final, hoy por fin reapareció en gamescom 2026.

ANANTA ya tiene fecha de lanzamiento

El regreso del juego al evento alemán no fue para presentar poca información, sino que acompañado de un trailer de varios minutos de gameplay NetEase aprovechó para anunciar que ANANTA está cerca de debutar, puesto que su lanzamiento está agendado para el 15 de enero de 2027.

Este título RPG además de la evidente inspiración en el anime y GTA, ofrecerá una aventura de mundo abierto urbana que se llevará a cabo en 2 ciudades, con un elenco muy singular. Si bien será multiplataforma, sólo estará disponible en PlayStation 5 en consolas (además de PC), pues no se dijo nada en torno a una versión de Nintendo Switch o XBOX.

No te contamos más y mejor te dejamos con el nuevo avance.

ANANTA debutará en menos de 6 meses y podrás disfrutarlo gratis (imagen: NetEase)

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