Tal como se prometió, durante la tarde del martes 25 de agosto de 2026 dio inicio una nueva edición de Opening Night Live, la ceremonia inaugural de gamescom. Este fue el lugar perfecto para conocer los primeros detalles oficiales de Rainbow Six Tactics, la próxima entrega de una de las franquicias estrella de Ubisoft.

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Rainbow Six Tactics presume su gameplay y confirma su ventana de lanzamiento

A principios de este año surgieron rumores que señalaban que la franquicia regresaría con un spin-off que dejaría a un lado la acción en primera persona y apostaría por enfrentamientos de estrategia por turnos, al más puro estilo de la franquicia XCOM de Firaxis Games y 2K. La información resultó ser verdad.

Durante la gala principal de gamescom 2026, Ubisoft Paris compartió el primer avance oficial de Rainbow Six Tactics, la nueva entrega de la serie que, como su nombre indica, apostará por batallas tácticas en las que los jugadores deberán posicionar a sus operadores en el lugar correcto y tomar las mejores decisiones para completar todo tipo de misiones.

El objetivo es reclutar nuevos miembros para el equipo y liderarlos a través de intensos combates tácticos. Para triunfar, será necesario aprovechar el entorno para aumentar las posibilidades de sobrevivir y utilizar todo tipo de herramientas para derrotar a los enemigos.

Cuando estamos fuera de una misión, deberemos gestionar al grupo y mejorar el cuartel general para desbloquear nuevas piezas de equipamiento, mejoras para los operadores y mucho más.

Rainbow Six Tactics carece de una fecha de lanzamiento, pero durante gamescom 2026 se confirmó que estará disponible en algún punto de 2027. Será un proyecto multiplataforma, lo que significa que se pondrá a la venta para PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC.

Rainbow Six Tactics muestra su gameplay por primera vez

No les platicamos más, a continuación pueden ver el primer avance oficial del nuevo proyecto de Ubisoft Paris:

A brand-new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris, this is Rainbow Six Tactics! #OpeningNightLive pic.twitter.com/GOlcOOYwZ8 — Summer Game Fest (@summergamefest) August 25, 2026

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