Mega Man volvió a robarse los reflectores durante gamescom 2026, ya que CAPCOM presentó un nuevo trailer de Mega Man: Dual Override para mostrar detalles sobre su gameplay.

El avance permite conocer mejor esta nueva aventura de plataformas, disparos de precisión y varias de las habilidades que Mega Man podrá utilizar durante su recorrido.

Una nueva aventura para el Blue Bomber

El material también muestra distintos escenarios, enemigos robóticos y enfrentamientos contra jefes, por lo que todo apunta a una experiencia que conserva los elementos clásicos de la franquicia.

Mega Man podrá recorrer diferentes zonas, utilizar sus armas y enfrentarse a enemigos que pondrán a prueba sus habilidades. El trailer deja ver algunos de los nuevos entornos que visitará durante su aventura.

Aquí te lo dejamos:

CAPCOM confirmó previamente que Mega Man: Dual Override buscará mantener la esencia de movimiento, disparos y progresión por escenarios que caracteriza a la franquicia.

Llegará a varias plataformas en 2027

Por ahora, Mega Man: Dual Override tiene una ventana de lanzamiento para 2027, aunque sus responsables todavía no han compartido una fecha específica.

El título llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam.

Con este nuevo vistazo, el regreso del héroe azul comienza a tomar forma, especialmente para quienes esperaban una nueva aventura con la fórmula clásica de la saga.

¿Te gustó lo mostrado de Mega Man: Dual Override? ¿Qué esperas de esta nueva aventura del Blue Bomber? Cuéntanos en los comentarios.

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