La piratería es un tema complejo lleno de matices, pero algo es cierto: es una actividad ilegal que, en teoría, conlleva graves sanciones penales. De cualquier modo, es innegable que muchos jugadores recurren a esa práctica para jugar sus títulos favoritos sin gastar un dólar, aunque pocas veces hemos visto a un fan exponerse a sí mismo ante los desarrolladores. Eso fue justo lo que sucedió con Subnautica 2.

El título de supervivencia y aventura marítima finalmente debutó esta semana bajo el modelo de acceso anticipado. A pesar de apenas tener 24 horas en el mercado, ya se consolidó como uno de los grandes éxitos de 2026.

Eso sí, parece que muchos jugadores se movilizaron para piratear el juego y probarlo de forma gratuita. Uno de ellos fue tan sinvergüenza que incluso contactó a los desarrolladores para solicitar ayuda para solucionar un error técnico.

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Jugador revela por accidente que pirateó su copia de Subnautica 2

El 13 de mayo se empezaron a filtrar “versiones no oficiales” de Subnautica 2 en Internet. Aunque se desconoce cómo se produjo ese desliz, un portavoz de Unknown Worlds confirmó el incidente y dio a conocer que, en efecto, la aventura submarina se distribuyó ilegalmente en redes sociales y otras plataformas.

Los desarrolladores hicieron hincapié en que los archivos que circulan por la red corresponden a versiones incompletas que no reflejan el contenido ni la experiencia final que el estudio preparó para el lanzamiento. En consecuencia, es probable que los jugadores que accedan a dichas versiones tengan problemas de estabilidad o seguridad.

Mediante una publicación en el servidor de Discord oficial de Subnautica 2, un jugador solicitó el apoyo de los desarrolladores para abordar un error técnico. La particularidad es que el mensaje de ayuda se publicó el 13 de mayo de 2026, un día antes del lanzamiento del acceso anticipado.

Anthony Gallegos, jefe de diseño en Unknown Worlds, expuso al jugador pirata que pedía ayuda

En pocas palabras, el fan en cuestión se expuso y humilló así mismo sin darse cuenta, pues prácticamente confirmó por accidente que juega con una versión pirata del survival multijugador. Un desarrollador conocido como Anthony, quien posiblemente sea el jefe de diseño Anthony Gallegos, criticó a este jugador en Discord.

“Este tipo de autodenunció. Gracias por piratear un juego en el que trabajé durante años. Me decepciona que hayas hecho eso, ya que es de lo que vivimos. Espero que reconsideres tus decisiones de vida”, comentó el creativo.

Desarrollador de Subnautica 2 abre debate sobre la piratería en el gaming

Este caso llamó la atención de los fans, y muchos aprovecharon la oportunidad para burlarse del jugador que reveló por accidente que probó de forma ilegal el juego de supervivencia. Pero claro, este curioso incidente también abrió un gran debate en torno a la piratería.

Antes del lanzamiento oficial de Subnautica 2, algunos jugadores empezaron a presumir que consiguieron copias piratas del juego en el servidor oficial de Discord. Anthony Gallegos respondió a ese comportamiento y brindó su opinión, aunque no condenó por completo a quienes usan versiones ilegales del juego.

“Para que quede claro, los piratas van a hacer de las suyas. Todos fuimos niños alguna vez. El dinero y la economía son muy difíciles, lo entiendo. No es la piratería lo que me molesta: es la gente que se burla descaradamente de quienes esperan para jugar legalmente. Eso sí me irrita”, comentó el desarrollador.

Subnautica 2 tiene un precio oficial de $29.99 USD, es decir, $529 MXN en Steam

Anthony Gallegos refutó la idea de que él y el resto del equipo sean millonarios, y explicó que no tiene casa propia y, por ende, tiene que pagar el alquiler de su departamento. También condenó la desinformación al respecto, y aseguró que sólo quiere garantizar el mejor lanzamiento para Subnautica 2.

“Dicho todo esto, entiendo y agradezco su apoyo al estudio. No puedo aprobar la piratería, pero comprendo los motivos. Prefiero que la gente compre el juego, lo pruebe durante una hora y lo devuelva a que lo juegue ilegalmente”.

Por suerte, parece que la gente que pirateó el juego es una pequeña minoría. El título registró un récord de más de 600,000 usuarios concurrentes en todas las plataformas tras su debut, y Unknown Worlds confirmó mediante un comunicado que ya vendieron 2 millones de unidades.

Pero dinos, ¿qué opinas de las declaraciones de Anthony Gallegos? Déjanos leerte en los comentarios.

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