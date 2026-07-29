Los fans de Pokémon son muy apasionados y basta con voltear a ver la escena de cacería de Pokémon shiny o variocolor. Estos entusiastas coleccionistas siempre desean estas elusivas variantes y están dispuestos a meter cientos de horas de juego para obtenerlos. Uno de los más ilustres llama la atención porque está jugando en 58 consolas para conseguir a un Pokémon shiny rarísimo con una posibilidad de éxito abismal.

Para los que no estén familiarizados con Pokémon, hay que explicar que en los juegos de saga es posible capturar Pokémon, pero hay una variante de cada uno de ellos que es difícil de que aparezca y que se conoce como shiny o variocolor. Usualmente la probabilidad de que se dé un encuentro con estas variantes es de 1 en alrededor de 4000 intentos, pero esto puede variar según potenciadores que pueden conseguirse, sobre todo en títulos recientes.

¿Quién es Professor Rex y por qué está en busca de uno de los Golduck shiny más raros?

Pues bien, eso nos lleva a Professor Rex, uno de los cazadores de shinies más reconocidos, pues gracias a sus anteriores hazañas podemos ver que está dispuesto a invertir cientos y cientos de horas para conseguir Pokémon shiny de manera legítima y a la vieja escuela.

Con motivo de la reciente Safari Week, el entusiasta coleccionista mostró su espacio de juego o, como él lo llama, su laboratorio para llevar a cabo una de sus misiones más difíciles en su carrera como cazador de shinies: el Golduck shiny de nivel 25.

¿Por qué el Golduck shiny de nivel 25 es bien raro?

El jugador está haciendo su cacería en Pokémon Ruby & Sapphire del Game Boy Advance, por lo que sus probabilidades bajan a 1/8192. Peor aún, se trata de Golduck en la Safari Zone, que tiene una probabilidad de aparición de 5%.

Pero para hacer esto más difícil, el jugador quiere encontrar a un Golduck muy especial, uno de nivel 25. Para ponerlo en contexto, Psyduck puede evolucionar a Golduck a partir del nivel 30, por lo que uno de nivel previo es inusual y solamente puede conseguirse en escenarios así de exclusivos. Pero de las apariciones de Golduck, sólo 1 de 16 son de nivel 25. Todo esto sin hablar de que la aparición de estos Pokémon no garantiza su captura, pues la Safari Zone tiene una mecánica de captura en la que los Pokémon pueden escapar relativamente fácil.

Al final, la posibilidad de lograrlo es de 1 en 9 millones o 0.0000111%.

Professor Rex sorprende jugando Pokémon en 58 consolas simultáneamente

Naturalmente, es un juego de probabilidades y al tratarse de una mínima, podría tomar a un jugador años si hace cada intento de manera individual. Pero aquí es donde Professor Rex ha elevado su nivel de juego, puesto que hace decenas de intentos a la vez porque juega en casi 60 consolas al mismo tiempo.

El jugador ha llamado la atención por armar un conjunto de 58 consolas entre Nintendo GameCube y Wii para mejorar sus probabilidades de ver a ese elusivo Golduck. En cada consola está jugando Pokémon Ruby & Sapphire, lo cual es posible gracias al Game Boy Player y Pokémon Box: Ruby & Sapphire, que permiten correr el juego de Game Boy sin necesidad de tener tantas copias, pues el juego sigue ejecutándose incluso al sacarlo y desconectar la portátil. Todas las partidas las controla con el legendario WaveBird Wireless Controller.

Professor Rex juega en 58 consolas Nintendo GameCube con la esperanza de encontrar al rarísimo Golduck shiny de nivel 25 (imagen: Professor Rex)

Así, el jugador puede tener 58 encuentros a la vez y revisar si aparece algún shiny, lo cual potencia sus posibilidad de encontrar a Golduck y repetirlo una y otra vez. Aun así es sumamente complicado ver a este ejemplar rarísimo y el jugador reconoce que podría tomarle una eternidad y menciona que se conformaría con un Golduck shiny de nivel 26 a 29.

“Para ser sincero, no estoy seguro de si alguna vez lo conseguiré”, expresó Professor Rex. “Lo elegí más bien como el objetivo más descabellado que se me ocurrió. Una búsqueda de Pokémon shiny en la que podría trabajar para siempre”.

De hecho, el creador de contenido de Pokémon indicó que entre la Safari Week de 2025 y la de 2026 sólo ha encontrado 14 Psyducks shiny, ningún Golduck hasta ahora.

“Y lo peor es que ninguna de esas ‘fases’ me ha acercado ni un poco a mi objetivo. La cacería de shinies no es acumulativa. De hecho, estoy exactamente igual de cerca de conseguir el shiny que cuando empecé”, señaló ciertamente el jugador.

¿Qué opinas de la misión de Professor Rex?, ¿alguna vez te has propuesto una cacería de Pokémon shiny difícil? Cuéntanos en los comentarios.

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