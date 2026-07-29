¿Qué depara el futuro para Halo? La esperanza de los fans es que el lanzamiento de Halo: Campaign Evolved marque el inicio de una nueva era para la franquicia de XBOX y traiga de vuelta la gloria de antaño.

El remake del primer juego debutó hoy en XBOX Series X|S, PS5 y PC. Halo Studios sabe que es una ocasión especial y eso amerita regalos para los fans.

También, el estudio nos recuerda que, por mucho tiempo, las hazañas del Master Chief y la IP misma fueron parte de la cultura pop, así que hay una sorpresa esperando con una de las marcas de refresco más famosas del mundo, justo como en los viejos tiempos.

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Así puedes obtener las armaduras gratis del Master Chief para Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved ya está disponible. Se trata del remake del primer juego de la franquicia que debutó en 2001 y que se volvió un ícono para XBOX.

La ocasión es especial, pues se trata del primer lanzamiento de Halo Studios y tiene lugar meses antes de que la marca de Microsoft celebre 25 años. Es por eso que el equipo celebra con los fans.

Desde hoy, puedes obtener armaduras especiales para el Master Chief y lo mejor es que son gratis. Solo tienes que cumplir los siguientes requisitos y aquí te decimos cómo conseguirlas.

Hidden Blade

Armadura Hidden Blade

Para obtener la armadura Hidden Blade del Master Chief en Halo: Campaign Evolved, debes iniciar sesión en Discord y entrar en la sección Quests que encontrarás en este enlace.

Una vez ahí, tendrás que ver el trailer completo de lanzamiento del juego, luego recibirás un código que podrás canjear en Halo Waypoint y la armadura será tuya.

Damascus Prototype

Armadura Damascus Prototype

Un verdadero golpe de nostalgia para quienes disfrutaron Halo en el primer XBOX. Para obtener esta armadura, solo debes ingresar el código que está en la imagen en Halo Waypoint.

Silver Anniversary

Armadura Silver Anniversary

Los 25 años se celebran con plata y en Halo: Campaign Evolved no es la excepción. Esta es la armadura más fácil de conseguir pues la encontrarás en el menú de personalización la primera vez que juegues.

Sandstone Ancient

Armadura Sandstone Ancient

Esta armadura la puedes reclamar introduciendo el código que está en la imagen en Halo Waypoint.

Armadura de Fanta

Armadura de Fanta

Finalmente, llega el toque pop en una colaboración entre Halo y la marca de refrescos Fanta. Para obtener gratis esta armadura especial debes ingresar en este enlace y escanear el código QR.

Luego, tendrás que hacer una cuenta de Coca-Cola, ligarla con tu cuenta de XBOX, hacer un minijuego y recibirás el código para canjearlo y obtener la armadura Fanta para el Master Chief.

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