Las regulaciones sobre el contenido de videojuegos no son las mismas en todos los países y hay algunos que destacan por dar la nota cuando se trata de poner trabas o censurar alguna parte de un título.

Reportes de jugadores revelaron que Rockstar Games optó por bloquear contenido para su juego en línea y así cumplir con la legislación local.

Lo anterior significa que todos los jugadores de GTA Online en este país no pueden disfrutar completamente del juego.

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Australia lo hace de nuevo y Rockstar prefiere evitar problemas con GTA Online

De acuerdo con reportes de la comunidad de GTA Online, los jugadores australianos no pueden disfrutar el casino del juego en línea de Rockstar Games.

Usuarios revelaron que es posible visitar el recinto en el juego e incluso recibir las 1000 monedas gratis por día que se dan a cada jugador, pero no se puede jugar ruleta, Blackjack ni algún otro juego de apuestas. La razón es que esto fue deshabilitado desde el código.

Un entusiasta realizó una investigación en el código de GTA Online y comprobó que Rockstar decidió no meterse en problemas y bloqueo los minijuegos de apuestas simuladas que hay en el casino.

Rockstar Games now restricts Australian players from gambling in the Casino in #GTAOnline.



Credit: https://t.co/YO25OII8ta pic.twitter.com/o80LgBfvW8 — Tex2 (@TexFunz2) July 28, 2026

¿Por qué se bloquearon el contenido de casino y apuestas en GTA Online?

Aunque se trata de la última novedad sobre las regulaciones den Australia, hay una razón legal y es un hecho que Rockstar decidió evitar polémicas.

Desde 2024, hay una ley en ese país que clasifica como R 18+ a cualquier videojuego que tenga apuestas simuladas. Esto significa que solo pueden jugarlo mayores de edad.

En Australia, GTA Online tiene una clasificación R 18+, pero ya que se trata de contenido que llegó vía actualización, la compañía optó por evitar problemas con las autoridades y bloqueo los minijuegos de casino. Aunque hay verificación de edad, es difícil asegurar que todos los jugadores de GTA Online en ese país son mayores de edad.

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