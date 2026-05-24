Kingdom Come: Deliverance y su secuela son algunos de los mejores videojuegos de mundo abierto de la última década. Se trata de proyectos tan ambiciosos que muchos pensábamos que el próximo juego de Warhorse Studios estaba a un lustro de distancia; sin embargo, la realidad es diferente.

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Lo que pasa es que después de múltiples rumores y especulación dentro de la comunidad, el estudio aclaró que su próximo proyecto será nuevamente un RPG de mundo abierto y que actualmente apunta a lanzarse durante el próximo año fiscal.

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La información fue compartida durante una reciente transmisión oficial del estudio, donde Tobias Stolz-Zwilling, director de comunicación de Warhorse Studios, dejó claro que la franquicia mantendrá la esencia que convirtió a Kingdom Come en uno de los RPG medievales más queridos de los últimos años.

El creativo confirmó directamente que el siguiente proyecto será un RPG de mundo abierto, descartando rumores relacionados con cambios radicales en la fórmula o incluso posibles adaptaciones alejadas de los videojuegos.

Aunque el estudio todavía no confirma si se tratará oficialmente de Kingdom Come: Deliverance 3, los desarrolladores sí dejaron entrever que será parte de la franquicia o por lo menos del mismo universo. Esto ya que Stolz-Swilling dejó claro que la franquicia es muy importante para ellos.

“Seguimos expandiendo el universo de Kingdom Come. Eso es algo muy importante para nosotros”, explicó Stolz-Zwilling.

El nuevo juego llegaría mucho antes de lo esperado

Uno de los detalles que más emocionó a los fans fue la ventana de lanzamiento estimada.

Según Warhorse, el nuevo proyecto de Kingdom Come planea debutar durante el próximo año fiscal, lo que colocaría su lanzamiento tentativamente entre abril de 2027 y marzo de 2028.

Esto resulta especialmente llamativo porque entre el primer Kingdom Come: Deliverance y su secuela pasaron muchos años de desarrollo.

“Probablemente no tendremos que esperar siete años para otro Kingdom Come”, comentó Stolz-Zwilling durante la transmisión.

El encargado de la comunidad Tom Grey reforzó esa idea asegurando que el objetivo del estudio es lanzar el siguiente juego mucho más rápido que entregas anteriores. Así pues, todo apunta a que el estudio está por consentirnos con grandes aventuras.

Warhorse también trabaja en un RPG de El Señor de los Anillos

Además del nuevo Kingdom Come, el estudio actualmente desarrolla otro gran RPG de mundo abierto ambientado en el universo de El Señor de los Anillos.

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Warhorse confirmó que ambos proyectos avanzan en paralelo, aunque bajo distintos equipos creativos. Mientras Prokop Jirsa lidera el nuevo proyecto de mundo abierto, Viktor Bocan se encuentra a cargo del RPG ambientado en la Tierra Media.

Por ahora, el juego basado en The Lord of the Rings todavía no tiene ventana de lanzamiento.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar lo que sea que Warhorse Studios está preprando? Cuéntanos en los comentarios.

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