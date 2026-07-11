El formato digital trajo consigo varios beneficios, pero también una serie de problemas. El caso de un jugador brasileño de XBOX demuestra que quedarnos sin juegos en discos puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza en el futuro, sobre todo cuando hay malentendidos relacionados con el manejo de cuentas y títulos digitales.

Ordo_Liberal, usuario del ecosistema de XBOX, perdió toda su colección de juegos digitales de la noche a la mañana, luego de que la compañía cometiera un error y se negara a devolverle el acceso a su cuenta. En lugar de resignarse a perderlo todo, el jugador interpuso una demanda contra Microsoft para luchar por sus derechos como consumidor.

La sorpresa es que Ordo_Liberal venció al gigante tecnológico en los tribunales, recuperó sus juegos y, además, obtuvo una compensación inesperada.

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XBOX le quitó su colección de juegos digitales a un fan y se negó a devolvérsela

En semanas recientes, el tema principal a discusión ha sido la desaparición del formato físico y los riesgos del formato digital. Ordo_Liberal compartió hace poco su historia en las redes sociales, pues sabe que ejemplifica a la perfección lo que puede ocurrir si los juegos en discos desaparecen y no hay cambios respecto a la propiedad digital.

Un día, el jugador simplemente no pudo acceder a sus juegos digitales, pues XBOX había bloqueado su cuenta. La compañía se negó a reactivar el acceso, con el pretexto de que la cuenta había sido supuestamente hackeada.

Ordo_Liberal luchó por su cuenta e intentó explicar su situación al equipo de soporte de XBOX, pues en realidad tenía todas las medidas de seguridad activadas para evitar un hackeo. Por ello, estaba convencido de que su cuenta en realidad no estaba comprometida.

Para su mala suerte, el equipo de soporte se negó rotundamente a regresarle su cuenta e, incluso, le sugirió que volviera a comprar todos sus juegos digitales para poder disfrutarlos. Esta recomendación fue la gota que derramó el vaso para Ordo_Liberal, quien decidió llevar el problema a los tribunales.

Con la ayuda de un abogado, el jugador interpuso una demanda contra Microsoft para poder recuperar el control de su cuenta y toda su colección de juegos. Para sorpresa de todos, Ordo_Liberal ganó y recibió más de lo esperado a cambio.

Jugador de XBOX perdió el acceso a todos sus juegos digitales luego de un malentendido

Jugador gana demanda contra Microsoft y recupera sus juegos digitales de XBOX

La historia del jugador llamó poderosamente la atención de toda la comunidad de reddit y las redes sociales, pues evidencia una de las grandes desventajas del formato digital: los usuarios no tienen control sobre el acceso al contenido que compraron y pueden perderlo en cualquier momento.

De hecho, compañías como PlayStation aclaran en sus términos y condiciones que puede restringir el acceso a compras digitales si los jugadores incumplen ciertas normas. Por fortuna, la historia de Ordo_Liberal tuvo un final feliz, pues venció a Microsoft en los tribunales y pudo recuperar tanto su cuenta como sus juegos.

Las autoridades favorecieron al jugador y obligaron a Microsoft a hacer 2 cosas: reabrir la cuenta del jugador y a compensarlo con $400 USD por daños y perjuicios. La compañía tuvo que cumplir ambas exigencias para evitar una posible multa.

La historia del jugador evidencia una de las grandes desventajas del formato digital

La comunidad celebró a lo grande el logro de Ordo_Liberal, pues venció a uno de los gigantes más grandes de la industria en una lucha que parecía perdida. A la vez, los jugadores están preocupados, pues la historia demuestra lo que puede pasar si el mercado apuesta todo por el formato digital.

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