Electronic Arts es uno de los editores más grandes del mundo de los videojuegos y una de las empresas más poderosas en la industria de los videojuegos. Aun así, tomó decisiones polémicas como el despido de cientos de trabajadores y el cierre de BioWare, pero no termina ahí.

La empresa se hizo de mala fama respecto al manejo de sus estudios, muchos de ellos cerrados, y la cancelación de proyectos e incluso el olvido de franquicias que en algún momento fueron populares y sirvieron para que EA llegara a la cima.

En marco de las recientes decisiones, los fans de los juegos de carreras no tuvieron piedad alguna con la compañía y recordaron su fracaso en el género.

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“Bienvenido a la casa de los juegos de carreras”: fans tunden a EA por su fracaso en el género y se burlan de su eslogan de 2021

Una de las adquisiciones que pintaba para dar grandes resultados fue la de Codemasters en manos de EA que se cerró en 2021. Por un lado, la compañía británica contaba con décadas de experiencia y al parecer solo necesitaba más presupuesto. Por el otro, el editor sumaba grandes licencias del género y apuntaba para llevarlas hacia el siguiente nivel.

Sin embargo, todo se vino abajo. Los resultados de cada entrega fueron un fracaso y la única franquicia que quedó de pie fue F1 que pasa por un mal momento y cuya permanencia en EA está en duda ya que el próximo año se vence el contrato con los responsables del máximo serial del automovilismo.

A la par, EA cuenta en sus filas con equipos de desarrollo que se encargaron de franquicias muy exitosas en su tiempo como Burnout y Need for Speed, pero hoy la realidad es distinta. La primera IP está en silencio desde hace muchos años y NFS no pudo repuntar pese al esfuerzo de Criterion, estudio que hoy trabaja únicamente para Battlefield.

Ahora que la empresa está en tendencia por el cierre de BioWare, un usuario de redes sociales compartió el video con que EA presumió la compra de Codemasters y las franquicias de carreras que tenía en ese momento. El video muestra el eslogan: “bienvenido a la casa de los juegos de carreras”.

La actualidad dice:

Dirt : muerta

Dirt Rally : muerta

Grid : muerta

WRC : perdió la licencia tras el enorme fracaso de su última entrega

Real Racing : muerta

Need for Speed : muerta y Criterion es estudio de Battlefield

Burnout : muerta

Project CARS : EA adquirió la IP en 2021 y la canceló en 2022

F1: pasa por su peor momento

"WELCOME TO THE HOME OF RACING GAMES"



DIRT: DEAD

DIRT RALLY: DEAD

GRID: DEAD

WRC: DEAD

REAL RACING: DEAD

NEED FOR SPEED: DEAD

BURNOUT: DEAD

F1: DYING



???? https://t.co/LBGb3seiUw — NoMooreMercyYT (@NoMooreMercy) October 22, 2026

¿Qué le queda a EA en el género de carreras?

Tras el gran fracaso de la compañía en el género de carreras, la expectativa está en lo que quede de Codemasters y lo que sucederá con la franquicia de Fórmula 1.

En anteriores rondas de despidos, Codemasters perdió a la mayor parte de su personal y reportes revelaron que solo quedó en equipo al frente de F1.

F1 2025 se lanzó de forma tradicional, pero este año solo hubo una actualización de temporada. ¿La razón? No había equipo suficiente para realizar el lanzamiento anual completo y el plan es lanzar un reinicio de la franquicia en 2027.

Sin embargo, el próximo año los responsables de la Fórmula 1 revisarán el contrato, los resultados y decidirán si siguen o no con EA. Se dice que en caso de que no renueven la relación, Codemasters, o lo que queda del estudio, cerrará.

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