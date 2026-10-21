La reciente adquisición de Electronic Arts por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners en $55 mil millones de dólares anticipaba una ronda de despidos.

Sin embargo, la situación es más dramática de lo que se esperaba pues se anunció el cierre de BioWare y la cancelación de la nueva entrega de Mass Effect.

No todo queda ahí. La compañía despidió a más de 400 trabajadores y otros estudios se vieron afectados, como el equipo de desarrollo de la nueva, y accidentada, entrega de la franquicia Skate y se teme que el proyecto se cancele.

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Equipo de skate. registra su segunda ronda de despidos en el año

Hace unos momentos, EA anunció una ronda de despidos como parte de su nueva estrategia para priorizar franquicias con potencial comercial y hacer más eficientes los procesos de trabajo y desarrollo.

El comunicado de la compañía mencionó el seguimiento que darán a sus franquicias deportivas, así como a Apex Legends y Battlefield, pero no hubo mención a otros proyectos, lo cual generó incertidumbre.

Tal es el caso de skate., la nueva y polémica entrega de la franquicia que actualmente se encuentra en acceso anticipado. De acuerdo con un reporte de VGC, trabajadores que formaban parte del equipo de desarrollo informaron a través de sus redes sociales que fueron despedidos.

Se trata de la segunda ronda de despidos que experimenta el equipo encargado de skate., por lo que se teme que el estudio cierre y el proyecto se cancele. En la primera ronda, que sucedió en febrero de este año, Full Circle informó que tuvieron que despedir a algunos compañeros para asegurar la operación del estudio y que el proyecto siguiera. Hoy, tras nuevos despidos se teme lo peor.

Era una entrega muy esperada, pero la emoción de los fans se apagó

Skate 3 debutó en 2010 y desde ese entonces no hubo un nuevo lanzamiento de la IP, ni actualizaciones sobre una nueva entrega.

En verano de 2022, EA y Full Circle anunciaron que un nuevo juego estaba en desarrollo, pero la emoción dio paso a la incertidumbre cuando se anunció que tendría elementos de juego como servicio, no sería un lanzamiento tradicional y debutaría en acceso anticipado.

El resultado inicial fue terrible, pues la comunidad detectó las microtransacciones de inmediato y los jugadores consideraron que el juego se alejó de la esencia de la franquicia.

Tras la primera ronda de despidos, algunos fans criticaron la decisión y culparon al estudio:

“Si tan solo hubieran escuchado a todos los jugadores que probaron el juego en su Alfa. Dijeron que el juego debía ser rediseñado y encaminado hacia lo que la comunidad quería. Pero en lugar de eso nos dieron una basura basada en marketing”, señaló uno de los comentarios.

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