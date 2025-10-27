El futuro de Xbox es incierto para muchos, pero la realidad es que Microsoft trabaja en un ambicioso plan para la próxima generación. Desde hace meses, hay rumores de que el próximo Xbox combinará lo mejor del ecosistema de la marca con Windows. La idea no es descabellada luego del ROG Xbox Ally que, en palabras de Phil Spencer, resume la evolución que tendrán en los próximos años.

Un reporte reciente reveló más detalles sobre el próximo Xbox que, en esencia, será una PC potenciada por Windows adaptada para la experiencia en una televisión. Esto implica ciertas ventajas que, sin duda, llamarán poderosamente la atención de los jugadores habituados a las consolas.

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¿Cómo será el próximo Xbox potenciado por Windows?

Jez Corden, periodista de Windows Central, publicó un interesante reporte donde ofrece un poco más de luz sobre el próximo Xbox. De acuerdo con sus fuentes, será un sistema desarrollado de forma interna por Microsoft y Xbox, con la ayuda de AMD.

El periodista describe el hardware como una PC con Windows, pero que estará optimizada para la televisión gracias a una interfaz de consola que estará por encima del sistema operativo. De esta forma, el nuevo Xbox tendría un sistema híbrido: se podría usar uno similar al de Xbox de toda la vida o un acceso completo a Windows.

La segunda opción permitiría a los jugadores acceder a tiendas externas, como Steam, Epic Games Store, GOG, Battle.net y muchas más. El reporte afirma que incluso sería posible usar programas como Office. Esto implica que el nuevo Xbox daría acceso a una enorme cantidad de juegos, incluyendo a los títulos de PlayStation que ya estén disponibles en PC.

Windows sería el corazón del próximo Xbox

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Juegos por montones y con mejoras

Además de dar acceso a la enorme librería de juegos para PC, el próximo Xbox continuaría con una importante misión de la marca: asegurar que sus jugadores puedan disfrutar todos los títulos en los que han invertido tiempo y dinero. De acuerdo con el reporte, la próxima consola de Microsoft correrá todos los juegos actuales y retrocompatibles.

Esto significa que los usuarios podrían disfrutar toda su librería compatible desde el primer Xbox hasta los juegos de Series X|S. Por si fuera poco, se espera que el hardware ofrezca mejoras hechas con inteligencia artificial. Una de las metas es, supuestamente, ofrecer optimizaciones que eliminen algunos de los problemas propios del PC gaming.

Microsoft también trabajaría para reducir lo más posible la carga de Windows, con la idea de mejorar el rendimiento general del nuevo sistema. Por ahora, no está claro qué tan sencillo será alternar entre las partes del sistema híbrido.

El próximo hardware de Xbox ofrecería un catálogo inmenso de juegos

¿Multijugador online gratuito? ¿Qué pasará con Xbox Game Pass?

Las filtraciones revelan otro detalle que será de especial interés para los jugadores de consolas. El nuevo Xbox no cobraría por el multijugador online. Esto debido a que es prácticamente una PC. Corden aún no está seguro del camino que seguirá Microsoft, pues considera que cobrar por la función haría que los jugadores se inclinaran por usar Windows y Steam, y no la parte del sistema propia de Xbox.

Por otro lado, aún hay dudas de lo que sucederá con Xbox Game Pass y la división con PC Game Pass. El periodista intuye que habrá otra reorganización y que, posiblemente, se elimine la distinción entre el servicio de consolas y computadoras, con un modelo unificado para el nuevo hardware.

¿Cuánto costará el nuevo Xbox?

Aún es muy pronto para conocer el precio del nuevo Xbox, pero Corden respalda los reportes sobre que será un hardware caro. Asegura que el sistema ofrecerá una experiencia premium y que muy probable que sea más caro que el PlayStation 6. Esto sí, anota que también existe la posibilidad de que sea más barato que una PC con una potencia equivalente.

Rumores afirman que el sistema superará los $1000 USD. En el apartado técnico, todo apunta a que Microsoft y AMD estarían preparando un auténtico salto generacional. El nuevo Xbox contaría con una APU de 408 mm² fabricada en el proceso TSMC N3P, equipada con 70 unidades de cómputo RDNA 5 (68 activas) para ofrecer un gran rendimiento gráfico.

Además, integraría una NPU XDNA3 capaz de alcanzar hasta 110 TOPS, orientada a tareas de inteligencia artificial y mejoras visuales en tiempo real. Para completar la configuración, el sistema usaría un bus de datos de 192 bits con soporte para hasta 48 GB de memoria GDDR7, una configuración claramente enfocada a competir con PC potentes.

El nuevo Xbox sería un sistema caro

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