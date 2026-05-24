Contra todo pronóstico, Final Fantasy XI está viviendo uno de los momentos más sorprendentes de toda su historia. A sus 24 años de vida, el legendario MMORPG de Square Enix experimentó un enorme aumento de jugadores gracias al exitoso crossover con Final Fantasy XIV, situación que ahora podría cambiar por completo el futuro del veterano juego online.

Lo más impactante es que el crecimiento fue tan grande que el equipo de desarrollo ya está explorando la posibilidad de crear nuevas áreas, historias inéditas e incluso contenido adicional para Vana’diel, algo que hasta hace poco parecía prácticamente imposible.

Final Fantasy XI está viviendo un segundo aire y podría tener más contenido

Todo comenzó con Echoes of Vana’diel, el evento crossover entre Final Fantasy XIV y Final Fantasy XI, el cual despertó la curiosidad de miles de jugadores veteranos y nuevos usuarios.

Según explicó (vía Famitsu) Yoji Fujito, actual director de Final Fantasy XI, el equipo esperaba que la mayoría de jugadores probara el MMO por nostalgia y después abandonara la experiencia rápidamente. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

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“Predijimos que muchas personas probarían FF11 y luego dejarían de jugar pronto, así que esperábamos que el aumento de jugadores desapareciera rápidamente. Sin embargo, muchos jugadores decidieron quedarse en Vana’diel”, explicó Fujito.

De hecho, la cantidad de usuarios activos creció tanto que Square Enix tuvo que cerrar temporalmente algunos servidores para evitar problemas de sobrepoblación de jugadores que entraban, revisaban el juego y después lo abandonaban.

Dicho esto, hubo un pico de jugadores que se mantuvo estable y este inesperado éxito provocó que los desarrolladores comenzaran a analizar seriamente la posibilidad de expandir nuevamente el juego con contenido inédito.

Fujito reveló en una entrevista reciente que el estudio investiga formas de liberar espacio dentro de la estructura técnica del MMO para poder añadir nuevas áreas y líneas narrativas.

El problema es que Final Fantasy XI sigue funcionando sobre una infraestructura extremadamente antigua, originalmente diseñada para la era del PlayStation 2.

“Si decidimos agregar una nueva zona, actualmente no podemos hacerlo usando métodos convencionales porque nos hemos quedado sin IDs para administración”, explicó el director.

Aun así, el equipo cree que podría encontrar una solución técnica que permita abrir espacio para futuros proyectos: “Dependiendo de los resultados, siento que algún tipo de proyecto podría comenzar”, adelantó Fujito.

Además de nuevas áreas, Square Enix quiere traer de vuelta contenido narrativo importante para el MMO. El director explicó que parte del equipo encargado de escribir historias actualmente trabaja en otros proyectos internos de la compañía, pero existe el plan de que eventualmente regresen a Final Fantasy XI.

Según Fujito, el estudio ya prepara las bases técnicas necesarias para volver a crear cinemáticas y secuencias nuevas dentro del juego.

El crossover con Final Fantasy XIV cambió todo

El impacto de Echoes of Vana’diel fue mucho mayor de lo esperado. El evento no solo atrajo jugadores de Final Fantasy XIV, sino también streamers y creadores de contenido que comenzaron a mostrar el MMO clásico a nuevas audiencias.

“Sentí que alcanzamos a una audiencia a la que antes no habíamos llegado”, comentó Fujito.

El director explicó que muchos jugadores comenzaron viendo transmisiones relacionadas con Final Fantasy XI, después decidieron probar el juego y finalmente empezaron a compartir información sobre él en redes y comunidades.

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Ese efecto terminó generando un círculo de crecimiento inesperado para un MMORPG que originalmente debutó en 2002.

Y a ti, ¿te gustaría ver más contenido para Final Fantasy XI? ¿Crees que suceda? Cuéntanos en los comentarios.

Final Fantasy XI fue lanzado originalmente para PC y PlayStation 2 hace casi un cuarto de siglo, en una época donde conectar una consola a internet todavía era algo poco común.

Aunque la versión de PS2 dejó de recibir soporte en 2016, el MMO continúa activo en PC y ahora parece estar atravesando un renacimiento que ni siquiera Square Enix esperaba.

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