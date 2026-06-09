Fire Emblem: Fortune’s Weave es uno de los juegos para Nintendo Switch 2 más esperados del año. La franquicia de estrategia regresará con una de sus entregas más ambiciosas y, por supuesto, hubo noticias sobre ella en el reciente Nintendo Direct.

Durante el evento, se presentó un nuevo avance conocimos a nuevos personajes de esta aventura y pudimos ver algunos de los asombrosos combates tácticos que ofrecerá Fire Emblem: Fortune’s Weave. La buena noticia es que Nintendo por fin confirmó su fecha de lanzamiento y reveló una edición especial.

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¿Cuándo debutará Fire Emblem: Fortune’s Weave?

Al igual que anteriores entregas de la saga, Fire Emblem: Fortune’s Weave tendrá un interesante reparto de personajes. Durante el más reciente avance, pudimos dar un vistazo a Cai, Dietrich, Theodora y Leda, que representarán a diversas regiones del mundo del juego.

El trailer también confirmó que la esencia de la franquicia sigue intacta, así que la estrategia y los combates tácticos serán el corazón de Fire Emblem: Fortune’s Weave. Por supuesto, la relación entre los personajes será importante, por lo que será posible crear vínculos que darán frutos en el campo de batalla.

Los fans de la saga tendrán que esperar sólo un poco más, pues Fire Emblem: Fortune’s Weave estará listo para este año, tal como Nintendo prometió. El título estará disponible en Switch 2 el próximo 17 de septiembre en formato físico y digital.

El título de estrategia llegará este año a Switch 2

El nuevo exclusivo de Switch 2 tendrá una edición especial

Una de las sorpresas del evento fue la revelación de la edición especial de Fire Emblem: Fortune’s Weave. El paquete incluirá una copia del título, una caja con un diseño atractivo, un steelbook, tarjetas coleccionables con sus protagonistas y un mapa de Dagda, el mundo del juego.

Por ahora, no se han revelado los precios de este paquete, pero se espera que Nintendo comparta la información muy pronto. Abajo puedes ver cómo luce la edición especial de Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Una edición especial con coleccionables muy atractivos

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