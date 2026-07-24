Con tantas olas de despidos, era de esperarse que Crystal Dynamics tuviera problemas para cumplir con sus metas internas de entrega y esto terminara en el retraso de los 2 proyectos de Tomb Raider que desarrollan en este momento.

El remake de la primera entrega, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, no pudo debutar este año y se fue hasta febrero de 2027. Lamentablemente, hay otra mala noticia.

El estudio hizo lo propio con la nueva entrega de la franquicia, Tomb Raider: Catalyst, pero lo peor es que esto también es una muy mala noticia para los fans del formato físico.

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Retrasan Tomb Raider: Catalyst hasta 2028 y esto significa que no tendrá edición física

Durante una entrevista con The Game Business (vía Insider-Gaming), Jeffrey Gattis, director de Amazon Games, anunció el retraso de Tomb Raider: Catalyst, la nueva entrega de la franquicia de Lara Croft, hasta 2028.

Originalmente, este título debutaría el próximo año, pero dado el cambio que hubo con el remake del primer juego, se decidió mover su ventana de lanzamiento para 2028.

El problema no es ese, pues Crystal Dynamics tendrá tiempo suficiente para terminar el desarrollo y pulir aquello que haga falta. Sin embargo, la fecha de lanzamiento es lo que decepcionó a la comunidad.

Si Tomb Raider: Catalyst llega en 2028, esto significa que no tendrá edición física puesto que PlayStation decidió que todo juego que salga a partir de ese año saldrá únicamente en digital.

Por supuesto que la nueva entrega de Tomb Raider es un título multiplataforma, pero a partir de lo que se sabe oficialmente, la versión de PlayStation no tendrá disco, en PC tampoco y ya que XBOX no ha tomado una postura y se espera que también se incline por lo digital, es casi un hecho que no tendrá una versión en disco.

¿Qué es Tomb Raider: Catalyst?

Tomb Raider: Catalyst es el nuevo capítulo de la legendaria serie de aventuras de Lara Croft. Su desarrollo está en manos de Crystal Dynamics en Unreal Engine 5.

Este título ofrece el escenario más extenso y ambicioso de toda la franquicia y es, quizá, el proyecto más ambicioso en su historia.

La trama transcurre en el norte de India, varios años después de los acontecimientos de Underworld. Un desastre mitológico sacudió la región, revelando antiguas ruinas y despertando entidades guardianas que las custodiaban desde hace milenios.

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