Marvel Tokon: Fighting Souls luce espectacular y, a juzgar por los adelantos oficiales, tiene todo lo necesario para cumplir con las expectativas de los fanáticos de los videojuegos de lucha. Eso sí, los jugadores que intentan probarlo ya se encontraron con todo tipo de problemas en PC y PlayStation 5.

Se supone que hoy era un día especial para la comunidad, pero los inconvenientes técnicos arruinaron la fiesta. El título de Arc System Works verá la luz el día a inicios de agosto, pero este viernes 24 de julio se lanzó la Beta abierta, que da acceso a múltiples modos de juego y personajes.

Se supone que la sesión de prueba sería una excelente oportunidad para conocer el sistema de combate y familiarizarse con las mecánicas únicas de los nuevos peleadores; sin embargo, los problemas hicieron que la experiencia fuese prácticamente injugable para un sector considerable de la base de usuarios tanto en PC como en PS5.

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La Beta de Marvel Tokon: Fighting Souls en PC está llena de problemas técnicos

A pesar de que Marvel Tokon: Fighting Souls es publicado por Sony Interactive Entertainment, tendrá un lanzamiento simultáneo para PS5 y PC. Los jugadores de computadoras ya habían expresado su descontento hace un par de semanas, justo cuando se dio a conocer que el título estará bloqueado en regiones de LATAM y decenas de otros países.

La polémica acaba de empeorar ahora con el lanzamiento de la Beta, pues muchos jugadores reportaron todo tipo de fallas técnicas. Las quejas principales apuntan a problemas grave de rendimiento, lag en los enfrentamientos online, caídas de frames, tirones y un largo etcétera.

Adicionalmente, la comunidad arremetió contra la mala optimización. Según los informes, Marvel Tokon: Fighting Souls hace un uso anormalmente alto de la CPU, e incluso los desarrolladores confirmaron que la utilización del procesador puede superar hasta 100% durante los primeros minutos después de iniciar el juego en PC.

La situación es tan grave que incluso algunas personas reportan que ni siquiera pueden acceder al menú principal para cambiar la configuración en un intento de mejorar el rendimiento. Y sí, incluso jugadores que tienen computadoras potentes de última generación se toparon con pared al intentar acceder a la Beta del título de Arc System Works.

Otros usuarios señalan que tuvieron que reducir significativamente los parámetros visuales para tener un desempeño decente. Hay que reiterar que estos inconvenientes están presentes en la versión de prueba, así que se desconoce si el juego enfrentará errores y fallas cuando debute oficialmente en agosto.

marvel tokon is literally has the worst optimization i ever saw in my life



the game just doesnt work and always has frame drops even on the worst graphics, really sad to see



im just gonna keep playing avatar and labbing zaheer pic.twitter.com/TdxyO1urRi — 🌸zik🌸 (@ZikMoona_K) July 24, 2026

Tokon day 0:



Unbelievably unplayable on PC, I thought a lot of people were straight whining but no it’s legit unplayable



Game starts w accessibility voice on, instant turn off



Game looks great but my god PC is embarrassing. Feels very unfinished and rushed in QA/optimization pic.twitter.com/4oZw2cOTpW — Brant McCaskill (@bambamguitar) July 24, 2026

A medida que se acumulan las quejas de la comunidad en redes sociales, algunos jugadores creen conocer los motivos por los que la Beta de Marvel Tokon: Fighting Souls corre tan mal en un gran porcentaje de los PC.

En Twitter, el desarrollador conocido como WistfulHopes señaló que la versión de prueba del juego tiene medidas de seguridad muy estrictas, posiblemente para evitar que los dataminers indaguen en los archivos del juego y logren crear un ejecutable que dé acceso permanente a la Beta.

“La Beta de Marvel Tokon: Fighting Souls está extremadamente protegida y es muy hostil con los setups no estándar. El ejecutable del juego está empaquetado y cifrado y tiene EAC. El contenido está cifrado a medida y tiene una versión anti-Wine/anti-emulación/anti-Windows 10 integrada”, comentó el experto.

La Beta abierta de Marvel Tokon: Fighting Souls tiene muchos problemas técnicos y errores en PC

El juego de Arc System Works también fue injugable durante horas en PS5

Parece que gran parte de los problemas técnicos sólo aquejan a la versión de PC, pues el port para PlayStation 5 corre sin mayores complicaciones; sin embargo, incluso los usuarios de consolas tuvieron problemas para iniciar sesión y acceder a la Beta abierta del título competitivo.

A primera hora del viernes 24 de julio, PlayStation Network experimentó una falla masiva que afectó a los jugadores de todo el mundo. Durante horas, los usuarios perdieron el acceso a sus videojuegos digitales y no pudieron participar en partidas online en ningún título multijugador.

Estos problemas coincidieron con el lanzamiento de la Beta abierta de Marvel Tokon: Fighting Souls, lo que impidió que los fanáticos pudieran pasar más allá del menú principal. Arc System Works reaccionó a estos errores, y afirmó que trabajaba para identificar la causa.

Si bien la PSN empieza a recuperarse y el servicio ya funciona en la mayoría de las regiones, este caso demuestra los riesgos del formato digital. Con un poco de suerte, el lanzamiento oficial estará libre de estos inconvenientes tanto en PlayStation 5 como en PC.

Marvel Tokon: Fighting Souls estará disponible en exclusiva para PlayStation 5 y PC el próximo 6 de agosto de 2026. Por ahora, no se tiene un lanzamiento previsto para Nintendo Switch 2 ni XBOX Series X|S.

Marvel Tokon Fighting Souls fue injugable durante horas en PS5 por culpa de la caída de la PSN

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