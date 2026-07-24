Mortal Kombat 2 corrigió todos los problemas de su antecesora y se convirtió en posiblemente la mejor adaptación live-action de la franquicia. Aquellos que desean revisitarla o las personas que apenas quieren verla por primera vez, deben saber que ya está disponible sin cargo adicional en una plataforma de streaming.

Efectivamente, ya es posible ver la cinta basada en los videojuegos de NetherRealm Studios desde la comodidad de la casa a través de un popular servicio de suscripción. No es un estreno cualquiera, pues se cree que el futuro de la saga en el mundo del cine depende, en gran medida, del rendimiento de esta secuela.

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Mortal Kombat 2 ya está disponible “gratis” en HBO Max

La película dirigida por Simon McQuoid y producida por Todd Garner llegó a los cines de México y el resto del mundo a principios de mayo de 2026, aproximadamente 6 meses después de la fecha prevista. Recordemos que el debut estaba planeado para octubre del año pasado, pero New Line Cinema y Warner Bros. lo retrasaron.

Tras un recorrido decepcionante en taquilla, Mortal Kombat 2 se estrenó en formato digital en junio, pero sólo estaba disponible para compra y renta a través de Prime Video, Apple TV, Fandango at Home y otras plataformas. Durante semanas, los fanáticos se preguntaron cuándo podrían ver la secuela sin costo adicional a través de streaming.

Afortunadamente, la espera finalmente acabó. La película protagonizada por Karl Urban, Lewis Tan, Jessica McNamee, Joe Taslim, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle, Tadanobu Asano y Hiroyuki Sanada ya está disponible en HBO Max, la plataforma de Warner Bros. que alberga el resto de largometrajes de la franquicia.

Mortal Kombat 2 llegó al servicio de suscripción el viernes 24 de julio de 2026, casi 3 meses después de su estreno original en cines. Los fanáticos de México y LATAM estarán felices de saber que también se incluye la versión con doblaje latino, la cual está conformada por grandes figuras de la actuación como Raúl Anaya, Lucía Suárez, Héctor Gómez Gil y Juan Carlos Tinoco.

La cinta de acción tiene una duración de 1 hora y 56 minutos, la misma que en su recorrido en la gran pantalla. Esto quiere decir que no incluye escenas eliminadas ni material inédito. Recordemos que el contenido extra sólo forma parte de las versiones digitales y físicas.

Finalmente, Mortal Kombat 2 en HBO Max es compatible con 4K UHD, HDR y Dolby Atmos, aunque la disponibilidad varía según el dispositivo y el plan de suscripción.

Mortal Kombat 2 ya está disponible sin cargo extra en el catálogo de HBO Max

El futuro de la franquicia depende del éxito de Mortal Kombat 2 en HBO Max

Mortal Kombat 2 fue del agrado de los fanáticos del videojuego creado por Ed Boon y la audiencia en general, aunque recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada. Eso sí, la película tuvo una mejor recepción que la precuela de 2021, que fue del desagrado de la mayoría del público y los especialistas.

A pesar de su buen recibimiento, la cinta tuvo un desempeño irregular en cartelera. El filme terminó su recorrido por los cines con una recaudación de $129 millones de dólares. Si bien fue un récord para la franquicia, es un número insuficiente al considerar que el presupuesto asciende hasta los $80 millones de dólares sin contar gastos de marketing.

Los expertos especulan que Mortal Kombat 2 debía alcanzar los $200 millones de dólares en ganancias para recuperar la inversión. Con esto en mente, un sector de la comunidad teme que Warner Bros. y New Line Cinema decidan cancelar la tercera entrega ya anunciada.

En octubre de 2025, el escritor Jeremy Slater, quien hizo la historia de la secuela, dio a conocer a los asistentes de la Comic-Con de New York que ya lo contrataron para hacer el guion de la tercera cinta de la franquicia; sin embargo, poco antes del estreno confirmó que el estudio aún no daba luz verde a la producción del proyecto.

En julio, el director Simon McQuoid rompió el silencio y habló sobre la tercera entrega de la serie. Durante una entrevista, confirmó que el ciclo de Mortal Kombat 2 aún no termina, por lo que deben esperar antes de tomar una decisión. Estas declaraciones dejan caer la posibilidad de que MK3 pueda existir en caso de que el segundo filme sea un éxito en HBO Max, tal como sucedió con la cinta original de 2021.

Por último, vale pane señalar que la versión física en Blu-Ray y DVD se estrenará hasta el 28 de julio de 2026. Si bien el futuro de la franquicia es incierto, el actor Joe Taslim ya se mostró dispuesto a participar en un spin-off protagonizado por Sub-Zero.

El futuro de MK3 dependerá del éxito de Mortal Kombat 2 en HBO Max

Pero dinos, ¿ya viste la película en HBO Max? ¿La recomiendas al público? Déjanos leerte en los comentarios.

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