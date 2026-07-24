Las adaptaciones live-action de anime siguen siendo un tema delicado para los fans, ya que muy pocas han logrado conquistar a los fans y a la crítica.

Uno de los casos más recordados es el de Cowboy Bebop, cuya versión de Netflix fue cancelada tras una sola temporada debido a su terrible recepción.

Ahora, Shinichiro Watanabe, creador de ese clásico manga y anime, compartió una actualización importante sobre el próximo proyecto basado en otra de sus obras más queridas. La buena noticia es que esta vez no piensa quedarse al margen del proceso.

Shinichiro Watanabe participará en el live-action de Samurai Champloo

Durante una entrevista con The Japan Times, Watanabe confirmó que tendrá un papel más activo en el desarrollo del live-action de Samurai Champloo. A pesar de esto, afirmó que no pretende controlar toda la producción, sino que se dedicará a aportar su experiencia para que el resultado sea mucho más fiel a la obra original.

“Esta vez estoy pensando en dar mi opinión. No demasiado como para estorbar, pero voy a intentar involucrarme”, comentó el director.

Cabe mencionar que las palabras del japonés representan un cambio importante respecto al live-action de Cowboy Bebop, el cual se estreno en 2021 y en el que prácticamente no participó. Dicho proyecto, recibió críticas mixtas por sus cambios en la historia, el tono y varios personajes, por lo que Netflix decidió cancelarlo poco después de su estreno.

Por ahora, el live-action de Samurai Champloo sigue en una etapa temprana de producción y todavía no cuenta con una fecha de estreno.

¿Por qué Samurai Champloo es uno de los grandes clásicos del anime?

El anime de Samurai Champloo se convirtió en una de las series más influyentes. Aunque su éxito no fue inmediato, terminó ganándose un lugar entre las producciones más importantes del género gracias a su combinación de acción, comedia y una banda sonora impresionante.

Te recordamos que la trama sigue a Fuu, una joven mesera que termina viajando junto a Mugen y Jin, 2 espadachines con personalidades completamente opuestas. Después de salvarlos de una complicada situación, les pide ayuda para encontrar a un misterioso samurái e inician un viaje lleno de aventuras, enfrentamientos y revelaciones sobre el pasado de los protagonistas.

Solamente queda esperar para conocer detalles sobre este proyecto y cruzar los dedos para que la participación de Watanabe ayude a crear algo que guste a los fans de Samurai Champloo.

¿Le darías una oportunidad a este live-action después de lo ocurrido con Cowboy Bebop? Cuéntanos en los comentarios.

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