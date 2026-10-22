Vivimos en la era dorada de las colaboraciones, pues hoy más que nunca es común que haya contenido temático de un juego dentro de otro. Ahora fue el turno para los fanáticos de Rocket League, pues ya pueden desbloquear muchas recompensas gratuitas inspiradas en Five Nights at Freddy’s.

La franquicia de terror creada por Scott Cawthon experimentó un resurgimiento a raíz del lanzamiento de su primera película live-action en 2023, y en años recientes consintió a los fans con nuevos proyectos y otras sorpresas. La serie también se abrió a los crossovers, algo que era poco común hace una década.

A continuación, detallaremos cuáles son los artículos temáticos que llegaron a Rocket League y explicaremos cómo completar los desafíos para desbloquear los regalos inspirados en FNAF.

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¿Cómo completar todos los desafíos del crossover Five Nights at Freddy’s x Rocket League?

Five Nights at Freddy’s celebró una colaboración con Dead by Daylight en 2025, y este año unió fuerzas con Fortnite durante la temporada de Halloween. Ahora, la serie de terror llegó al videojuego de fútbol y coches con un evento especial de tiempo limitado que permitirá conseguir muchos regalos y adquirir objetos exclusivos.

A través de un breve adelanto, Psyonix y Epic Games compartieron el trailer de lanzamiento del crossover entre Five Nights at Freddy’s y Rocket League. El adelanto permite observar los artículos que llegaron al juego multijugador como parte de un evento especial, que ya está disponible.

La colaboración arrancó oficialmente el 22 de octubre de 2026, y estará disponible por los próximos 11 días, hasta el 2 de noviembre a las 10:00 AM (hora de la Ciudad de México).

Durante ese periodo, los jugadores de Rocket League podrán completar un total de 9 desafíos para conseguir accesorios para los automóviles y otras recompensas cosméticas que permitirán personalizar el perfil en línea. Esos artículos están disponibles gratis, y basta con cumplir con los requisitos para desbloquearlos.

Posiblemente los objetos más llamativos de esta colaboración especial son los nuevos adornos inspirados en los animatrónicos Freddy Fazbear, Bonnie The Bunny, Chica The Chicken y Foxy The Pirate Fox. Para conseguirlos, será necesario completar los siguientes retos antes de la fecha límite:

¿Cómo desbloquear el adorno de Bonnie en el evento de FNAF x Rocket League?

Adorno de Freddy Fazbear ― Golpear 83 veces el balón en partidas online

Adorno de Bonnie ― Saltar y esquivar 50 veces en partidas en línea

Adorno de Chica ― Destruir a 26 rivales durante partidas online

Adorno de Foxy ― Realizar 75 centros o despejes en partidos competitivos

Para desbloquear el marco de Five Nights at Freddy’s, los jugadores deben recorrer un total de 4000 metros en partidos online; para conseguir el letrero inspirado en Freddy Fazbear, es necesario subir 3 niveles de XP; y para obtener unas ruedas especiales, basta con marcar un rol y conseguir una victoria en un total de 5 matches en línea.

¿Cómo desbloquear el adorno de Bonnie en el evento de FNAF x Rocket League?

Artículos especiales inspirados en FNAF llegaron a Rocket League

Afortunadamente, la mayoría de los objetos que forman parte de la colaboración entre Five Nights at Freddy’s y Rocket league se pueden desbloquear gratis, sin la necesidad de gastar de dinero real; sin embargo, y tal como era de esperar, los desarrolladores también lanzaron algunos artículos en la tienda premium de paga.

En total, los jugadores del videojuego de Psyonix y Epic Games podrán comprar un total de 3 artículos. El primero es una explosión de gol que muestra una secuencia muy genial de Freddy Fazbear. El segundo y tercero son calcomanías para los automóviles con temática del restaurante ficticio Freddy Fazbear’s Pizza.

La animación de gol tiene un precio de 2000 créditos, mientras que las calcomanías cuestan 700 y 300 unidades. Es posible adquirir todos los artículos en un lote especial con descuento que está disponible por 2400 créditos.

Así es la nueva animación de gol de Freddy Fazbear que se puede comprar en Rocket League

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta colaboración? Déjanos leerte en los comentarios.

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