Al igual que las consolas y el hardware, los servicios de suscripción experimentaron aumentos de precio y se volvieron menos accesibles durante los últimos meses. Con más razón, en la actualidad es muy importante aprovechar al máximo todos los beneficios que ofrecen ese tipo de propuestas. Justamente, un programa de paga permitirá descargar gratis 10 juegos de PC.

La primera parte de esta promoción especial ya está activa, lo que significa que los usuarios que estén suscritos y tengan una cuenta activa en los launchers correspondientes podrán canjear un código y reclamar 2 juegos de franquicias famosas. El resto de experiencias se regalarán en las próximas semanas.

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Prime Gaming ofrece gratis DOOM, FNAF y más juegos de PC

Seguramente muchos ya cayeron en cuenta que esta oferta llega de la mano de Amazon Prime, el famoso servicio que, entre muchas otras cosas, incluye envíos gratuitos y da acceso a la librería de películas y series de Prime Video. Cada membresía también ofrece las recompensas de Prime Gaming, un programa complementario.

Si bien esa iniciativa se fusionó con Amazon Luna en 2025, todos sus beneficios se trasladaron a la suscripción estándar de Amazon Prime en todas las regiones en las que el servicio de cloud gaming no está disponible. Y sí, eso también engloba la alineación mensual de juegos gratuitos.

La semana pasada, la compañía anunció que DOOM de 2016 y Five Nights at Freddy’s: Into the Pit serían los primeros juegos de regalo para octubre de 2026. Ambos títulos ya están disponibles, y cualquier persona con una membresía activa puede canjearlos en PC y añadirlos a su librería digital.

Había dudas sobre cuáles serían el resto de videojuegos que se obsequiarán durante el presente mes, e incluso algunos jugadores creyeron que el FPS de id Software y la aventura de terror de Mega Cat Studios serían los únicos videojuegos. Por suerte, Amazon ya confirmó la lista completa.

En octubre de 2026, los jugadores que estén suscritos a Prime Gaming podrán reclamar un total de 10 juegos. Entre lo más importantes encontramos a Vampire: The Masquerade – Swansong, un RPG single-player desarrollado por Big Bad Wolf que nos pone en el papel de 3 vampiros.

Los fans del terror estarán contentos de tener la oportunidad de descargar Conarium, una aventura narrativa con una ambientación lovecraftiana. Claro que también hay lugar para las experiencias relajantes, pues los suscriptores de Amazon Prime podrán obtener sin costo extra Caravan SandWitch, un título con un gran énfasis en la exploración.

DOOM y Five Nights at Freddy's: Into the Pit están regalados en PC, y suscriptores de Prime Gaming pueden conseguirlos sin costo

Lista completa de juegos gratuitos de Prime Gaming para octubre de 2026

Los 10 videojuegos estarán disponibles gratis para cualquier jugador de PC, y el único requisito es tener una membresía activa en Prime Gaming. Pero a diferencia de XBOX Game Pass, PS Plus y otros servicios, es innecesario renovar la suscripción para siempre: una vez que reclamamos el juego, será nuestro para la posteridad.

Eso se debe a que Amazon otorga códigos que deben canjearse en otras tiendas, como GOG, la Epic Games Store, la Microsoft Store, la app propia de Amazon Games, etcétera. En consecuencia, también es necesario tener una cuenta en dichas plataformas para reclamar esos juegos, según corresponda. Por suerte, crear un perfil es un proceso gratuito en todos los launcher.

La primera tanda conformada por DOOM y Five NIghts at Freddy’s: Into the Pit ya está disponible, y a partir del 8 de octubre se lanzarán 2 juegos cada jueves hasta terminar el mes. Por ahora, se desconoce cuáles son los títulos que se regalarán en el servicio en noviembre y diciembre.

A continuación, compartimos la lista completa de juegos gratuitos que estarán disponibles en Amazon Prime y Prime Gaming durante octubre:

DOOM (GOG) — Ya disponible

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit (Epic Games Sore) — Ya disponible

Conarium (GOG) — 8 de octubre

WarBreeds (GOG) — 8 de octubre

Caravan SandWitch (Amazon Games) — 15 de octubre

Vampire: The Masquerade - Swansong (Epic Games Store) — 15 de octubre

Ad Infinitum (Epic Games Store) — 22 de octubre

Time Travel: Escape Room Game (Legacy Games) — 22 de octubre

Kiborg (Amazon Games) — 29 de octubre

Trash Goblin (Epic Games Store) — 29 de octubre

En definitiva, los fans de los FPS de acción llevan una racha positiva. En septiembre, los suscriptores del servicio pudieron conseguir sin cargo extra copias de DOOM Eternal y la colección DOOM + DOOM II.

Prime Gaming y Amazon prime ofrecerán 10 juegos gratuitos a los jugadores de PC durante octubre de 2026

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los videojuegos gratuitos de este mes? ¿Cuál recomiendas a los suscriptores? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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