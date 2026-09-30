Five Nights at Freddy’s vuelve a estar en el centro de la atención por muy buenas razones. Mientras los fans esperan el estreno de la próxima colaboración con Fortnite, el actor Matthew Lillard reveló nuevos detalles sobre la próxima entrega de la franquicia para cines. Y sí, el proyecto sigue en pie y pronto entrará en su siguiente etapa.

Actualmente, la saga de terror tiene 2 películas live-action sobre sus espaldas. Si bien ambos filmes recibieron críticas mediocres, fueron un éxito en taquilla y cumplieron con las expectativas de los seguidores de los videojuegos. Así pues, los responsables de la IP dieron luz verde a la producción de otra secuela.

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Five Nights at Freddy’s 3 comenzará su rodaje en 2027, pero ¿cuándo debutará?

Los detalles sobre la susodicha Five Nights at Freddy’s 3 aún permanecen escasos, y se desconocen los pormenores del hilo argumental. Eso sí, los actores Matthew Lillard y Skeet Ulrich, quienes interpretan a William Afton y Henry Emily, respectivamente, sugirieron que desempeñarán un rol importante en la próxima entrega.

Deberemos esperar para conocer los detalles concretos de la historia, pero la buena noticia es que la película ya tiene un guion. Así lo reveló Matthew Lillard durante una entrevista reciente con Bloody Disgusting, en la que además habló sobre la nueva serie de Carrie que llegará a Prime Video.

Durante la charla, el actor de 56 años, quien también es famoso por su rol de Shaggy en la adaptación live-action de Scooby-Doo y Stu Macher en la saga Scream, confirmó que el equipo de producción ya tiene entre manos un guion, y afirmó que todos están muy emocionados al respecto.

Matthew Lillard fue cuidadoso y se abstuvo de revelar más información sobre Five Nights at Freddy’s 3, pero confirmó que el proyecto avanza a buen puerto y que el objetivo es iniciar las grabaciones en algún punto de 2027.

“Sé que la primera versión del guion llegó y que todos están muy entusiasmados. Y sé que [la película] pasó a la siguiente fase, así que comenzaremos a rodar en 2027”, comentó la celebridad de Hollywood.

Tristemente, se desconoce cuándo llegará FNAF 3 a las pantallas de los cines de Latinoamérica y el resto del mundo. Si el rodaje está previsto para el próximo año, es poco probable que el debut tenga lugar en 2027, incluso si la producción comienza en enero. Así pues, lo más probable es que el lanzamiento ocurran en 2028.

Matthew Lillard confirma que Five Nights at Freddy's 3 iniciará su rodaje en 2027

Tras las críticas de la audiencia, FNAF 3 tendrá un nuevo guionista

La primera cinta de Five Nights at Freddy’s comenzó su desarrollo en 2015, pero enfrentó numerosos inconvenientes tras bambalinas que retrasaron su estreno por casi una década. La espera valió la pena, pues el filme cautivó a los fans de la franquicia de Scott Cawthon y fue un éxito rotundo, con una recaudación de casi $300 millones de dólares.

Por su parte, FNAF 2 tuvo una producción mucho menos problemática, lo que permitió que llegara a los cines a finales del año pasado. Pese a que el equipo creativo hizo algunos ajustes tras la retroalimentación de los fans, la secuela obtuvo peores calificaciones que la primera entrega y generó menos ingresos.

A pesar de este desliz, la tercera película de la franquicia sigue en pie y ya lista para comenzar su rodaje en 2027. Eso sí, hubo un cambio importante.

Reportes previos confirmaron que el guionista Gary Dauberman, famoso por su trabajo en la más reciente adaptación live-action de It para cines, será el encargado de Five Nights at Freddy’s 3. Recordemos que Scott Cawthon, creador de la franquicia, fue el responsable de escribir la historia de las primeras 2 cintas.

Se espera que Emma Tammi, quien dirigió las primeras 2 entregas, repita su rol en la secuela. La producción será responsabilidad de Universal Pictures y Atomic Monster, la compañía de James Wan que ahora forma parte de Blumhouse Productions. No hay información sobre el reparto, así que está por verse si Elizabeth Lail y Josh Hutcherson retomarán sus papeles.

FNAF 3 sigue en desarrollo

Pero dinos, ¿te entusiasma esta secuela? ¿Crees que será mejor que las primeras 2 películas? Déjanos leerte en los comentarios.

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