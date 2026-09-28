Luego de muchos años de espera, Fortnite por fin tendrá una colaboración con Five Nights at Freddy’s, en uno de los crossovers más esperados por los fanáticos del Battle Royale y la saga de horror de Scott Cawthon. Los universos de ambas franquicias se unirán por motivos de Fortnitemares, el evento anual para celebrar Halloween.

La llegada de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy —los animatrónicos de FNAF— al Battle Royale de Epic Games causó mucho revuelo en las redes sociales. Esto al grado de que el crossover ya supera en popularidad a otras colaboraciones de Fortnite que rompieron récords, como la de Dragon Ball y más. Esto anticipa que, probablemente, Five Nights at Freddy’s se convierta en una de las colaboraciones más exitosas en la historia del Battle Royale.

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La colaboración Five Nights at Freddy’s x Fortnite supera récords antes de su estreno

Fortnite ha recibido contenido de las franquicias de videojuegos más populares del momento. Sin embargo, el crossover con Five Nights at Freddy’s no se había hecho realidad, a pesar de las constantes peticiones de la comunidad. Luego de muchos rumores al respecto, la colaboración por fin llegará al Battle Royale el próximo 1 de octubre, días que marcará el inicio de Fortnitemares 2026.

Aún faltan algunos días para que los terroríficos animatrónicos de FNAF se unan a Fortnite, pero el crossover ya rompió récords en las redes sociales de Epic Games y el Battle Royale, donde el anuncio acumuló rápidamente miles de “me gusta” y millones de reproducciones.

Al momento de escribir esto, el trailer de la colaboración tiene en X 19 millones de vistas, 318,000 “me gusta” y más de 5000 comentarios que celebran con emoción el anuncio. Para poner estas cifras en perspectiva, la colaboración de Five Nights at Freddy’s y Fortnite es la que más impacto ha generado en las redes sociales hasta ahora.

Al menos en el caso de X, el crossover con Dragon Ball Z acumuló 282,000 “me gusta”, seguido del de Naruto, que registró 214,000 “me gusta”. El contenido basado en la IP de Scott Cawthon también ya superó los 212,000 “me gusta” que recibió el anuncio de la colaboración con Avengers: Infinity War.

Esta situación se repite en otras redes sociales, lo que coloca a Five Nights at Freddy’s como una de los crossover más deseados para el Battle Royale. Las cifras no son del todo una sorpresa, pues esta colaboración se esperaba desde hace un par de años. Muchos pensaron que llegaría justo para celebrar el 10.° aniversario de FNAF o poco después, pero los fanáticos tuvieron que esperar aún más para que se hiciera realidad.

Contenido de Five Nights at Freddy’s llegará al Battle Royale por Fortnitemares

La enorme popularidad de FNAF

No es casualidad que Five Nights at Freddy’s haya destronado a Dragon Ball, Naruto y más populares franquicias en el top de colaboraciones más virales en las redes sociales. Desde 2014, la saga de horror se convirtió en un fenómeno que logró revitalizar el género tras el tropiezo de sus sagas más populares.

FNAF fue el inicio de una oleada de juegos de terror independientes e, incluso ahora, es el modelo a seguir para muchos creativos que quieren incursionar en el género. Su éxito se fue a las nubes gracias a sus adaptaciones cinematográficas, que están en el top de películas de videojuegos más exitosas de la historia.

Scott Cawthon ya tiene planes para sorprender a los fanáticos de su siniestro universo, pues recientemente confirmó que The Joy of Creation será parte de su franquicia con una versión renovada que llegará en 2027.

Five Nights at Freddy's llegará a Fortnite en uno de sus momentos de más popularidad

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