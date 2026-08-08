Acéptalo: si has estado jugando Runners, la más reciente Temporada de Fortnite, seguramente has dedicado un montón de tiempo a coleccionar, maxear y salvar espíritus. Es por esto que muchos jugadores temen que con el fin de la temporada, todos sus espíritus vayan a desaparecer del juego y se queden únicamente como opciones cosméticas.

Sin embargo, Epic Games tiene otros planes. De hecho, la compañía ya confirmó que estas carismáticas criaturas seguirán siendo parte del juego durante Glitch, la Temporada 4 del Capítulo 7 de Fortnite. Lo mejor es que tendrán una nueva experiencia que llamará la atención de muchos jugadores fanáticos de Sonic porque, al menos en papel, suena inspirado en el Chao Garden

Los Espíritus seguirán en Fortnite y evolucionarán en la próxima temporada

Como sabes, los Espíritus debutaron al inicio de la temporada actual y rápidamente se convirtieron en una de las mecánicas favoritas de la comunidad gracias a su sistema de colección, mejora de habilidades e intercambio.

Ahora, Epic Games confirmó en una publicación oficial que no solo permanecerán en el juego, sino que crecerán con varias novedades importantes.

Entre las principales novedades destacan:

Una nueva generación de Espíritus.

Poderes inéditos.

Mejoras de calidad de vida basadas en los comentarios de la comunidad.

Nuevas formas de descubrir Espíritus tanto dentro como fuera de las partidas.

Como parte de esta expansión también llegará el Jardín de Espíritus, un espacio donde los jugadores podrán exhibir todas las criaturas que hayan desbloqueado. Además, será posible visitar los jardines de otros usuarios. Eso sí, se desconoce de qué formas podremos interactuar con nuestros espiritus en esta nueva experiencia.

Habrá 5 nuevos Espíritus creados por la comunidad llegarán en la Temporada 4

Epic Games también anunció que cinco Espíritus diseñados por la comunidad debutarán en la próxima temporada como resultado de un concurso que reunió más de 20,000 propuestas.

Los nuevos compañeros serán:

Espíritu Bala , que permitirá obtener más munición al abrir cajas de balas.

Espíritu Miel , que enviará un enjambre de abejas contra los enemigos que te ataquen.

Espíritu Estanque , que aumentará la velocidad al nadar y la altura de los saltos.

Espíritu Rayos X , capaz de revelar jugadores a través de las paredes.

Espíritu Basurero, que permitirá conseguir botín al esconderte dentro de contenedores de basura.

Sonic, Persona y Tetris podrían llegar a Fortnite

Además de las novedades para los Espíritus, diversos dataminers aseguran que la Temporada 4 incluirá colaboraciones con importantes franquicias de videojuegos, lo cual parece ser confirmado por su nombre, Glitch.

Según las filtraciones, aparecerán pósters dentro del mapa para adelantar eventos relacionados con:

Sonic the Hedgehog

Persona

Tetris

Pac-Man

Por ahora, Epic Games no ha confirmado oficialmente estas colaboraciones, por lo que conviene tomar la información con cautela.

Lo que sí está confirmado es que Fortnite Capítulo 7 - Temporada 4: Glitch se estrenará el 20 de agosto. Además, Mark Rein, vicepresidente de Epic Games, publicó su tradicional pista antes del lanzamiento con una sola palabra: “Hackers”, un adelanto que podría estar relacionado con la temática de la nueva temporada.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por lo que pasará con los Espiritus en Fortnite? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y móviles. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este exitoso Battle Royale.