Luego de una larga espera, Los Simpson regresaron a Fortnite y llegaron con más sorpresas de lo que imaginas. Además de un nuevo skin de John Wick con el estilo de Matt Groening, la colaboración también incluye un flamante regalo para todos los jugadores del Battle Royale.

Como bien sabes, Epic Games preparó mucho contenido para esta colaboración, que se ha convertido poco a poco en una de las favoritas de la comunidad. Para celebrar su regreso, puedes conseguir gratis una recompensa temática de Los Simpson. A continuación, te decimos cómo hacerlo.

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Fortnite tiene un regalo especial para los fanáticos de Los Simpson

El crossover entre Los Simpson y Fortnite está de regreso, así que puedes revisitar Springfield en el modo Recarga, que ofrece partidas más intensas con reapariciones. Asimismo, ya puedes empezar a completar las misiones del Pase de Batalla para conseguir la nueva skin de John Wick, icónico personaje de Keanu Reeves que se une al universo de la franquicia.

Epic Games preparó una promoción especial que te permitirá conseguir gratis el papel Los Siiimpsooooon..., que está inspirado en un elemento icónico de la serie animada: el cielo y las nubes que se ven al inicio de cada capítulo. Conseguir gratis esta recompensa es muy sencillo, pero toma en cuenta que necesitarás una cuenta de Twitch.

Deberás vincular tus cuentas de Twitch y Epic Games desde la página oficial del estudio. Esto te permitirá completar una misión de Twitch Drops y recibir sin costo el papel Los Siiimpsooooons... en tu cuenta. Sólo deberás ver 30 minutos de transmisión de un creador de contenido que esté disfrutando la colaboración.

Para que te sea más sencillo, visita Twitch y elige cualquier transmisión con la el tag “Drops”. Una vez que completes el requisito, verás una notificación que te confirmará que ya puedes reclamar el regalo. Ahora, lo único que debes hacer es ir al menú “Recompensas” de Twitch y encontrar la campaña de Fortnite.

Eso sí, debes ser rápido, pues el regalo únicamente estará disponible hasta el próximo lunes 3 de agosto. En caso de que completes el requisito de ver una transmisión, toma en cuenta que podrás reclamar el obsequio hasta el 10 de agosto. Abajo puedes ver cómo luce:

El papel inspirado en Los Simpsons está disponible gratis por tiempo limitado

¿Qué novedades incluye la nueva colaboración con Los Simpsons?

Mientras disfrutas la colaboración encontrarás otras novedades interesantes inspiradas en el universo de Los Simpson. Además del regreso del mapa de Springfield y la llegada del nuevo John Wick, podrás encontrar nuevas locaciones basadas en la franquicia cinematográfica de acción.

Asimismo, Epic Games añadió el espíritu de John Wick, que te ayudará a encontrar enemigos cercanos. Entre el arsenal temático está un nuevo Rifle de asalto, la Motosierra de dibujos animados y la Pistola de Krusty.

Por supuesto, las skins de Homero, Marge, Bart y Lisa están de regreso junto con otras novedades. Encontrarás otra infinidad de objetos temáticos que podrás usar a tu favor en las partidas de Recarga.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Fortnite.

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Fuentes