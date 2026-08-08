La expectativa por el lanzamiento de GTA VI se ha visto manchada por algunas polémicas. Take-Two y Rockstar decidieron que fuera un lanzamiento digital, también que hay contenido restringido solo para quienes paguen la versión Ultimate, y el reciente caso del avance exclusivo en Netflix.

Ante este panorama, algunos piensan que Take-Two Interactive hará realidad las peores pesadillas de los jugadores aprovechando el hype y en la lista se encuentra la inteligencia artificial.

Sin embargo, la empresa parece no ceder (todavía) a todas las maravillas que se dicen sobre la joven tecnología, tal como lo señaló el director general, Strauss Zelnick.

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La compañía de GTA VI asegura que la IA no puede sustituir a la creatividad humana

Uno de los puntos de venta que acompaña la narrativa de las IA es su supuesta capacidad para hacer mucho de lo que realiza un humano. Algunos consideran que es una tecnología sustitutiva y a nivel corporativo se piensa, de inmediato, en aligerar la carga salarial.

Sin embargo, cada industria tiene perspectivas diferentes sobre ello y en el caso de Take-Two no se le considera por encima de los trabajadores.

Durante una reunión con inversionistas, Strauss Zelnick, director general de Take-Two, habló sobre la postura de la empresa respecto a la IA.

En ese sentido, declaró:

“Creemos que la tecnología puede potenciar su creatividad, pero no creemos que pueda ni deba reemplazar su creatividad. La tecnología debería facilitar que nuestra gente increíblemente creativa innove. Para bien o para mal, y creo que es para bien, esas herramientas no van a reemplazar a nadie”.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

La IA no abarata costos, pero puede mejorar la calidad

Posteriormente, Strauss Zelnick se refirió a la concepción de que la IA puede abaratar los costos de desarrollo.

El directivo piensa que no es así, pues el entretenimiento interactivo también enfrenta retos como la inflación y factores externos, por lo que una tecnología, por más buena y eficiente que sea, no es un salvavidas financiero.

Al respecto, señaló que, si bien no hace el desarrollo más barato, sí puede mejorar la calidad del proyecto:

“He dicho desde el principio que la historia de la nueva tecnología en el negocio del entretenimiento interactivo es que realmente se crean eficiencias y encontramos maneras de hacer cosas cada vez más grandes. En realidad, no reducimos el coste de hacer esas cosas, pero sí podemos aumentar la calidad de forma significativa”.

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