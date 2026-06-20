Epic Games está lista para llevar a los jugadores de vuelta a una de las etapas más memorables de Fortnite. La Temporada 9 de Fortnite OG comenzará la próxima semana y traerá de regreso el estilo futurista, cambios importantes en el mapa y uno de los eventos en vivo más espectaculares que ha tenido el Battle Royale.

Aunque Epic Games aún no revela todos los detalles oficiales, ya sabemos qué esperar gracias a la versión original de la temporada que debutó en 2019.

¿Cuándo empieza Fortnite OG Temporada 9?

La Temporada 9 de Fortnite OG arrancará el próximo 25 de junio.

Antes de eso, Epic Games lanzará una actualización durante la noche del 24 de junio, lo que provocará un periodo de mantenimiento. Una vez que los servidores vuelvan a estar en línea, los jugadores podrán acceder a la nueva temporada.

El mapa recibirá una transformación futurista

Uno de los elementos más recordados de la Temporada 9 original fue la modernización de varias zonas clásicas de la isla.

Entre los cambios más importantes destacan:

Tilted Towers se convertirá en Neo Tilted

Retail Row evolucionará a Mega Mall

Regresarán los túneles de viento que permiten desplazarse rápidamente por el mapa

Varias ubicaciones adoptarán una estética futurista

Gracias a estos sistemas de movilidad, muchos jugadores consideran que esta será una de las temporadas más amigables para quienes prefieren el modo Zero Build.

Fortnite se mantendrá como el núcleo del negocio de Epic Games

El evento de The Final Showdown regresará

La historia de la Temporada 9 gira alrededor de uno de los eventos más importantes en la narrativa temprana de Fortnite.

Tras la erupción del volcán y otros acontecimientos ocurridos durante temporadas anteriores, el hielo de Polar Peak comienza a derretirse. Sin embargo, los habitantes de la isla descubren que no se trata de una montaña común, sino de una gigantesca criatura conocida como The Devourer.

Para enfrentarla, los héroes construyen el enorme robot Lider del Equipo Meca, dando paso a The Final Showdown, una batalla entre titanes que muchos jugadores consideran uno de los mejores eventos en vivo en la historia de Fortnite.

Todo apunta a que Epic Games recreará este momento para los jugadores de Fortnite OG.

¿Qué incluirá el nuevo OG Pass?

Epic Games todavía no muestra la lista completa de recompensas del nuevo pase, pero ya existen algunas pistas.

Los primeros avances sugieren que una de las skins será una reinterpretación de Rox, personaje que formó parte del Pase de Batalla original de la Temporada 9.

También se espera una nueva versión de Singularity, mientras que el tercer atuendo podría estar inspirado en Sentinel, el peculiar caballero con apariencia de pollo que se convirtió en uno de los personajes más recordados de aquella temporada.

Armas y objetos que regresarán

La Temporada 9 traerá de vuelta varias armas clásicas de la época.

Entre ellas destacan:

Assault Rifle

Scoped Assault Rifle

Minigun

Infantry Rifle

Drum Gun

Tactical Shotgun

Pump Shotgun

Suppressed SMG

Pistol

Suppressed Pistol

Hand Cannon

Flint-Knock Pistol

Heavy Sniper

Bolt-Action Sniper

Grenade Launcher

Rocket Launcher

Además, durante el transcurso de la temporada deberían regresar objetos muy populares como el Combat Shotgun, Tactical Assault Rifle, Burst SMG, Drum Shotgun, Chug Splash y el recordado Storm Flip.

Una de las mejores temporadas de Fortnite está de vuelta

Para muchos jugadores veteranos, la Temporada 9 marcó el momento en que Fortnite comenzó a experimentar con ideas más ambiciosas, tanto en jugabilidad como en narrativa.

Ahora, siete años después de su debut original, una nueva generación de jugadores tendrá la oportunidad de experimentar por primera vez algunas de las mecánicas, ubicaciones y eventos que ayudaron a definir la historia del Battle Royale de Epic Games.

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Fortnite está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y móviles. Sigue este enlacepara ver más noticias relacionadas con este exitoso Battle Royale.