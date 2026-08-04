Después de varios meses de espera desde su anuncio oficial, ProbablyMonsters confirmó la fecha exacta del lanzamiento de Crimson Moon. El RPG de acción con ambientación gótica llegará antes de lo pensado a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam y Epic Games Store.

Además de revelar cuándo podremos adentrarnos en su mundo de oscuridad, el estudio compartió información sobre el contenido de ediciones especiales y recordó las principales características de esta aventura inspirada en los soulslike.

Prepárate para una guerra entre ángeles y demonios

Si aún no sabes de qué trata este juego, déjanos decirte que en Crimson Moon tomarás el control de un Nephilim, un híbrido entre humano y ángel creado para proteger a la humanidad de las fuerzas del infierno. Además, la aventura se desarrolla en Gildenarch, una ciudad caída donde demonios, vampiros, muertos vivientes y otras criaturas infernales han tomado el control.

El combate será uno de los pilares del juego, por lo que los desarrolladores prometen enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ejecuciones específicas para cada tipo de enemigo y habilidades que permitirán desatar todo el poder en cada batalla.

La experiencia también apostará por la rejugabilidad mediante misiones dinámicas, modificadores y jefes conocidos como los Dioses Muertos, quienes pondrán a prueba la habilidad de los jugadores en cada recorrido.

Habrá edición estándar y Deluxe desde el lanzamiento

Una buena noticia es que ProbablyMonsters confirmó que Crimson Moon estará disponible en 2 versiones digitales.

La Edición Estándar, con un precio de $19.99 USD, incluirá únicamente el juego base.

Por su parte, la Edición Deluxe, con un costo de $29.99 USD, añadirá el contenido descargable Ceremonial Armor Set, el arma Axe of the Gods y acceso a una expansión de contenido posterior al lanzamiento.

Otro de los aspectos destacados será su modo cooperativo para 2 jugadores, que permitirá compartir vidas, revivir aliados y aprovechar habilidades combinadas. Cabe mencionar que la dificultad se ajustará de forma dinámica para ofrecer una experiencia equilibrada tanto en solitario como acompañado.

Ahora, sólo queda espera que Crimson Moon busque abrirse paso entre los fanáticos de los RPG de acción cuando debute el próximo 1 de septiembre.

¿Planeas jugar Crimson Moon desde su lanzamiento? ¿Crees que podrá destacar entre los RPG de acción inspirados en los soulslike? Cuéntanos en los comentarios.

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