Grand Theft Auto VI es el lanzamiento más importante en la historia reciente de la industria del gaming y el entretenimiento en general. Es comprensible que algunos estudios AAA y equipos indie simplemente quieran alejarse lo máximo posible para evitar que sus proyectos queden a la sombra del sandbox de Rockstar Games.

Por eso mismo, resulta curioso descubrir que un desarrollador decidió cambiar la fecha de lanzamiento de su próximo juego hasta principios de 2027 para tener tiempo suficiente para jugar GTA VI a sus anchas. Pero claro, también aprovechará los meses extra para pulir la experiencia.

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Danganronpa 2x2 se retrasa y debutará hasta 2027 por culpa de GTA VI

GTA VI iba a debutar originalmente en otoño de 2025, pero movió su debut hasta mayo de 2026. Cuando parecía que todo iba viento en popa, Take-Two Interactive decepcionó a los fanáticos al anunciar un segundo retraso que puso el lanzamiento hasta noviembre de este año.

Strauss Zelnick ya reiteró en múltiples ocasiones que el videojuego protagonizado por Jason y Lucia llegará a las tiendas en la fecha prevista, por lo que un tercer cambio de planes luce improbable en este punto. Así pues, el resto de las compañías se vieron obligadas a replantear sus estrategias y modificar sus calendarios de estreno.

Uno de los títulos que debutará más tarde es Danganronpa 2x2, la nueva novela visual de la franquicia que incluye una versión mejorada de Danganronpa 2: Goodbye Despair y contenido narrativo totalmente original. El lanzamiento iba a tener lugar en 2026, pero ahora los fanáticos tendrán que armarse de paciencia y esperar hasta inicios del próximo año.

“Si bien el desarrollado avanza hacia un lanzamiento en 2026, decidimos posponerlo hasta principios de 2027. Compartiremos una fecha de estreno específica más adelante”, comentó el productor Shohei Sakakibara en julio.

El desarrollador prometió que el equipo sigue comprometido con el proyecto, aseguró que trabaja arduamente para ofrecer a los fanáticos “la mejor experiencia posible” y agradeció la paciencia de la comunidad. En aquel entonces, no se proporcionó una razón por la que el estudio cambió sus planes.

Eso acaba de cambiar, pues el guionista Kazutaka Kodaka y el productor Shohei Sakakibara revelaron uno de los motivos por los que el proyecto de Spike Chunsoft y Gemdrops se retrasó hasta 2027.

Danganronpa 2x2 iba a debutar este año, pero ahora se lanzará hasta principios de 2027

Creadores de Danganronpa 2x2 quieren más tiempo para jugar Grand Theft Auto VI

El tema volvió a salir a colación durante una entrevista reciente con Crunchyroll. Cuando se le cuestionó a los creativos si podían compartir más detalles sobre el retraso de Danganronpa 2x2, los desarrolladores reconocieron que, efectivamente, el cambio de planes permitirá al equipo mejorar la experiencia.

Dicho esto, los responsables de la novela visual confesaron que, al igual que muchas otras compañías, querían evitar coincidir con Grand Theft Auto VI.

“Claro que queríamos tener más tiempo para el desarrollo. Es lo más lógico, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay un título AAA/AAA que se lanzará pronto, así que queríamos evitarlo un poco”, afirmó Shohei Sakakibara durante la entrevista.

El entrevistador preguntó si el videojuego al que se referían era GTA VI, y el guionista Kazutaka Kodaka lo confirmó entre risas. “No habría tenido tiempo de hacer nuestro juego mientras jugaba a GTA VI, así que era inevitable que cambiáramos la fecha de lanzamiento”, bromeó el creativo japonés.

Estas declaraciones nos recuerdan que, al igual que los fanáticos de todo el mundo, los desarrolladores también están muy interesados en lo nuevo de Rockstar Games y esperan probarlo.

Danganronpa 2x2 sigue sin fecha de estreno, pero ya sabemos que debutará a principios de 2027. Curiosamente, ese periodo también se saturó de lanzamientos por culpa de GTA VI, pues se espera que Stranger Than Heaven, Persona 4 Revival, God of War Laufey, Fable y otros títulos debuten en el primer trimestre del próximo año, con apenas semanas o días de diferencia.

En septiembre y octubre se observa un fenómeno similar o incluso peor, pues Silent Hill: Townfall, Control Resonant, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Marvel’s Wolverine, Onimusha: Way of the Sword, Ace Combat 8: Wings of Theve, gears of War: E-Day, Final Fantasy Resonance, Call of Duty: Modern Warfare 4 y muchos más títulos debutarán durante ese periodo.

Al ver la avalancha de lanzamientos, algunos desarrolladores ya decidieron retrasar sus proyectos para tener más oportunidad de alcanzar una audiencia.

Danganronpa 2x2 se retrasó hasta inicios de 2027 por culpa de Grand Theft Auto VI

Pero dinos, ¿qué opinas de las declaraciones de los desarrolladores de Danganronpa 2x2? Déjanos leerte en los comentarios.

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