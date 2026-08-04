2023 pasó a la historia como uno de los mejores años para los videojuegos. Además de increíbles secuelas y remakes, hubo nuevas propuestas que trajeron de regreso icónicas franquicias a la industria. Una de las grandes sorpresas fue un nuevo título de RoboCop, que capturó a la perfección la esencia de la saga de ciencia ficción y dejó muy contentos a sus fans.

Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar RoboCop: Rogue City, te alegrará saber que hay una oferta irresistible para conseguirlo casi regalado. Prometemos que tu cartera no sufrirá, pues el título está disponible por menos de $50 MXN, pero toma en cuenta que la promoción sólo estará disponible por tiempo limitado.

Video relacionado: 10 películas de los 80’s que merecen un nuevo juego

RoboCop: Rogue City está a precio de ganga en una oferta irresistible

Los jugadores que ya le dieron una oportunidad a RoboCop: Rogue City coinciden en que es el mejor videojuego de la franquicia y uno de los grandes lanzamientos de 2023. El título de Teyon y Nacon fue una sorpresa muy agradable, pues el personaje de los años 80 regresó por todo lo alto.

Si esta joya pasó por debajo de tu radar, llegó el momento ideal para darle una oportunidad y ahorrar una buena suma de dinero. Normalmente, RoboCop: Rogue City se vende por $409.99 MXN en Steam, pero por tiempo limitado tiene 90% de descuento. Esto significa que puedes añadirlo a tu colección para PC por sólo $40.99 MXN.

Esta ganga está disponible gracias al Festival de Cyberpunk de Steam, en el que Valve ofrece aclamados títulos de ciencia ficción con atractivos descuentos. RoboCop: Rogue City tiene uno de los precios más llamativos de esta temporada de ofertas, que concluirá el próximo 10 de agosto, a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México.

Para conseguirlo, basta con que visites su página de Steam y adquieras la versión base del juego. La tienda de Valve también tiene en promoción Robocop: Rogue City - Collection, que contiene el título y todo su DLC, incluyendo la expansión Unfinished Business, por $239.44 MXN (60% de descuento).

RoboCop: Rogue City está a precio de ganga por tiempo limitado en Steam

¿Por qué RoboCop: Rogue City fue tan bien recibido por los jugadores?

Teyon se propuso hacer el mejor juego de RoboCop con Rogue City, y vaya que lo logró. El título recibió elogios por parte de los jugadores debido a su sorprendente recreación del viejo Detroit. Además, logró capturar la esencia del personaje en un gameplay brutal lleno de acción.

RoboCop: Rogue City también fue muy bien recibido por inspirarse en RoboCop 2 y RoboCop 3, así como por traer de regreso el rostro de Alex Murphy y la inconfundible voz de Peter Weller. El título recibió algunas críticas mixtas por parte de la prensa, así que promedió una calificación de 76 en Metacritic; sin embargo, los fanáticos quedaron fascinados con los resultados.

Como imaginas, RoboCop: Rogue City es un juego de acción y disparos en primera persona. Tu misión es hacer justicia en las calles de Detroit y poner un alto a todos los criminales que se crucen en tu camino. Podrás hacerlo con la icónica Auto-9 y otras 20 armas que forman parte del arsenal de RoboCop.

RoboCop: Rogue City recibió elogios por parte de los jugadores y fans de la saga de los años 1980

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

Video relacionado: ¡Juegos gratis con Steam Families! - Guía cómo usar y más