Estamos a inicios de agosto y aún falta mucho para llegar al cierre del año, pero ya hay un par de juegos que fácilmente cumplen con todas las papeletas para competir por el GOTY en The Game Awards 2026 y el resto de premiaciones. Pero claro, siempre hay lugar para las sorpresas.

Sin que nadie lo esperara, un simpático videojuego multijugador se convirtió en un fuerte candidato para ganar el máximo galardón tras debutar con excelentes calificaciones a inicios de esta semana. Lo mejor es que los jugadores de PlayStation 5 tienen la oportunidad de reclamarlo y descargarlo “gratis” gracias a PS Plus.

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Big Walk es uno de los juegos mejor calificados y supera a Resident Evil Requiem

Dudamos que muchos adivinen de cuál título hablamos, pues ciertamente se aleja de lo que se podría esperar de un posible contendiente al GOTY. Pero aquellos que ya recolectaron todas las pistas, sabrán muy bien que nos referimos a Big Walk, el nuevo proyecto de los autores del divertido Untitled Goose Game.

Este videojuego multijugador desarrollado por House House y publicado por Panic es una aventura cooperativa en la que los jugadores deben explorar un gran mundo abierto y comunicarse en todo momento para superar los obstáculos que se crucen por su camino. Y al igual que muchos títulos del género, presenta un sistema de voz por proximidad.

Big Walk es una propuesta relativamente sencilla, pero esconde capas que lo hacen muy divertido en compañía de amigos. Gracias a su concepto simple y encantador, logró recibir calificaciones muy positivas, y actualmente es uno de los lanzamientos mejor valorados de 2026.

En este momento, el juego cooperativo tiene un puntaje promedio de 93 en Metacritic, el segundo más alto del año hasta la fecha. Sólo se ve superado por el port para Nintendo Switch 2 de Sektori, un título de acción inspirado en experiencias retro que debutó originalmente a finales de 2025.

Es importante remarcar que Big Walk sólo tiene 13 reseñas al momento de la publicación de esta noticia, lo que significa que es muy probable que su calificación aumente o disminuya a medida que más medios de comunicación y creadores de contenido comparten su veredicto. Aun así, ya logró recibir el sello de aprobación Must Play de Metacritic.

Quizás lo más interesante es que el título de House House presume una mejor calificación que Forza Horizon 6, DOOM: The Dark Ages – Revelations, Mina the Hollower, Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem, Pragmata y otros grandes lanzamientos. Así pues, tiene todo lo necesario para competir por el GOTY al final de este año.

Con una puntuación de 93 en Metacritic, Big Walk ya es uno de los mejores juegos de 2026

Big Walk está disponible sin costo en PlayStation Plus

La mejor parte es que la espera terminó, pues Big Walk ya está disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC. Si bien habrá que esperar para conocer si su excelente recepción por parte de los críticos se traduce en un éxito comercial, los primeros datos son muy alentadores.

El nuevo proyecto de los desarrolladores de Untitled Goose Game debutó con más de 10,580 jugadores concurrentes en Steam, y es factible que esa cifra aumente a medida que más personas se animen a probarlo. Por ahora, es imposible saber si tuvo el mismo grado de éxito en consolas.

La buena noticia es que los jugadores de la plataforma de Sony ya pueden descargarlo sin costo adicional a través de su membresía de PlayStation Plus, pues Big Walk forma parte de la nueva alineación mensual de juegos gratuitos de PS Plus Essential junto a Dying Light 2 y Signalis.

Por ahora, se desconoce si existirá una manera de probar este juego sin cargo extra en Nintendo Switch 2 o PC. De cualquier forma, estamos ante una experiencia independiente muy económica, pues tiene un precio de apenas $19.99 USD en todos los ecosistemas.

Finalmente, los jugadores tendrán la oportunidad de reclamar otras recompensas gratuitas con su membresía de PS Plus. Por ejemplo, los fans de Call of Duty: Warzone pueden descargar un paquete exclusivo con skins y otros artículos, mientras que también está disponible un demo de uno de los mejores juegos de 2026.

Big Walk está disponible gratis en PS5 a través de PlayStation Plus

Pero dinos, ¿crees que Big Walk podrá competir por el GOTY? ¿Te animarás a darle una oportunidad con tus amigos? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre juegos gratuitos de PlayStation Plus si visitas esta página.

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